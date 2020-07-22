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22/07/2020 16:14

【立會選戰】張華峰報名參選，爭取連任立法會金融服務界議員

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立法會選舉提名期上周展開，經民聯副主席張華峰今午報名，
爭取連任立法會金融服務界議員。張華峰表示，期望繼續為業界服務，爭取更多權益，及面對艱
難時刻。他又認為，自己在現有基礎上具有優勢，對自己非常有信心。
　　他指，港區國安法實施後，投資氣氛仍然熾熱，股市樓市均發展正面，相信長遠令投資者對
香港發展有正面看法。
　　早前民主派指一旦實現「３５＋」，便會否決財政預算案。張華峰指，若了解香港的環境，
不應該否決財政預算案。他又提到，期望疫情會有所改善，不期望因疫情而延遲立法會選舉。

＊要求豁免交易所收費，助本港券商參與「跨境理財通」＊

　　張華峰在政綱提出支援業界渡過經濟寒冬、開拓大灣區金融市場、平衡監管與發展及提供更
穩定的營商環境４個重點。當中，支援業界渡過經濟寒冬方面，包括要求豁免交易所收費；要求
暫停發出新牌以免惡性競爭；豁免強制檢疫安排擴展至金融服務業；資助券商聘請ＩＴ人才。
　　開拓大灣區金融市場方面，爭取更多金融產品納入大灣區互聯互通；盡實落實促成「新股通
」；要求政府協助本港券商參與大灣區「跨境理財通」，並於當地開設辦事處；加強招攬中概股
在港第二上市，爭取它們早日納入互聯互通買賣名單內；建立以離岸人民幣結算交易的金融市場
；協助金融服務界提升金融科技的應用能力；以及積極協助業界培訓多的金融人才。

＊重新檢討孖展融資指引，放寬快速除牌機制＊

　　平衡監管與發展方面，要求證監會延長對券商寬鬆處理的安排；重新檢討孖展融資指引安排
；全面檢視證監會的監管政策；放寬快速除牌機制。至於提供更穩定營商環境方面，他認為應堅
守「一國兩制」，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定；防患未然，加強香
港金融安全建設，以應對外圍的金融風浪等。（ＳＫ）

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