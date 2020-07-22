【企業盈警】新鴻基公司料中期純利將按年大跌５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》新鴻基公司（０００８６）發盈警，預期截至今年６月底，中

期純利將按年大幅下跌５０％。

公司指，預期純利大跌，主要由於市場大幅波動，導致公司投資業務中的金融工具按市值計

價之虧損，以及於持續新型冠狀病毒影響及市場情況下，集團貸款業務的利息收入減少及為預期

信貸損失增加撥備所致。

公司又指，自２０２０年初起已因應市場狀況而增加流動資產及減少投資和貸款，使風險得

以審慎地減少，惟盈利受到一定影響。（ｓｋ）

