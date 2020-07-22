【企業盈警】Ｓｐｒｏｃｏｍｍ料中期純利下跌３０％至４５％

《經濟通通訊社２２日專訊》Ｓｐｒｏｃｏｍｍ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

（０１４０１）預期，截至今年６月３０日止六個月的純利按年下降３０％至４５％，主要是由

於為防止新型冠狀病毒散播的措施窒礙集團的供應鏈物流及生產計劃，大幅降低產能，以致延遲

向客戶交付產品。因此，集團預期期內收入下降２０％至３０％。

另外，集團在４月１４日授出購股權而產生股份支付開支；以及若干營運成本維持不變導致

上述盈利預測。（ｊｏ）

