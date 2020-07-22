《小傳日記》中美再交惡，魚缸再下挫，兩萬五穩守，新經濟憂愁



《小傳日記》花旗國「孖屐」隔晚三大指數升跌不一，科技股早前升得太勁而回吐，不過油

股就有啲睇頭。亞洲市呢邊就真係榮辱互見，日經同首爾指數都回吐，而魚缸今日低開後一度反

彈，不過後勁不繼，午後跌勢擴大，原來有消息話，花旗政府要求神州關閉駐休斯敦總領館，嚇

到魚缸跌逾五百幾點，盤中一度低見２５０８３點。最後埋單收報２５０５７點，跌５７７點或

跌逾２巴仙，抵銷晒昨日全部升幅，主板成交１５５５﹒８６億銀。國貨收１０２４３點，跌

２０１點或近２巴仙。

神州Ａ場今日收得早，未有受到國際消息影響，上證綜指報３３３３點，升１２點或近半巴

仙；深證成指報１３６５７點，升１２０點點或近１巴仙。兩市合共成交１１９８３﹒７９億人

仔。

大隻藍戰士都跌到入肉，大象（００００５）挫逾２巴仙，報３６﹒６銀；生發發

（００３８８）回吐近半成，報３６１﹒２銀；ＱＱ（００７００）潛水逾４巴仙，報５３９銀

；中移動（００９４１）跌近２巴仙，報５３﹒３５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌近２巴仙，報

７１﹒９５銀。



＊憧憬新政策油佬唔怕嚇，金價九年高金佬好路數＊



歐盟宣布７５００億歐羅刺激計劃出台，市場又憧憬花旗或有很快新一輪刺激計劃，油價都

飛高高，刺激油佬今日穩住升勢，中石化（００３８６）跳高近半成，報３﹒４７銀；中石油

（００８５７）升近４巴仙，報２﹒７８銀；中海油（００８８３）漲近２巴仙，報８﹒７５銀

；中石化冠德（００９３４）漲近２巴仙，報３﹒６２銀；中海油田服務（０２８８３）升逾

１巴仙，報６﹒４５銀。

金價都飆到去九年高位，花旗黃金期貨都升過近２巴仙，每盎司報１８４３﹒９美金，加上

今日大跌市，金佬都成為避險良品，山東黃金（０１７８７）漲近２巴仙，報２１﹒２銀；招金

（０１８１８）升逾１巴仙，報１０﹒０６銀；中國黃金國際（０２０９９）飛起逾７巴仙，報

７﹒１９銀。白銀價格都連日起飛，中國白銀（００８１５）今日再飆逾兩成，報０﹒９３銀；

金貓銀貓（０１８１５）都跳高兩成，報０﹒７８銀。



＊暑假就到嚟Ｇａｍｅ佬有發揮，手機升到夠孖寶齊倒頭＊



升！遊萊（０２０２２）跳高逾２２巴仙，報０﹒０９４銀；雲遊走高近１１巴仙，報３﹒４５

銀。但都有Ｇａｍｅ佬受魚缸拖累收跌，心動公司（０２４００）插水逾４巴仙，報４１﹒２５

銀；ＩＧＧ（００７９９）插水逾３巴仙，報７﹒５８銀；中手游（００３０２）跪低逾５巴仙

，報３﹒２３銀；網龍（００７７７）軟近５巴仙，報２２﹒９５銀。

而手機佬就升夠回吐！跌最勁嘅有瑞聲（０２０１８）走低逾７巴仙，報５３銀；另一手機

孖寶舜宇（０２３８２）都跪低近４巴仙，報１３５﹒１銀；其他手機佬方面，丘鈦

（０１４７８）軟逾４巴仙，報１０﹒６２銀；富智康（０２０３８）插水逾２巴仙，報

０﹒８７銀；比亞迪電子（００２８５）軟逾２巴仙，報２２﹒８銀。



＊科技股回吐ＡＴＭ苦惱，習總撐內需有力齊齊追＊



科技指數佬經過琴日升勢之後今日回吐齊齊收跌！跌最勁嘅有恆騰網絡（００１３６）跪低

近９巴仙，報０﹒２６銀；其次中芯（００９８１）都跌逾８巴仙，報２７銀。ＡＴＭＸ亦齊跌

，小米（０１８１０）插水近６巴仙，報１５﹒６４銀；美團（０３６９０）軟逾６巴仙，報

１９２﹒２銀；騰訊（００７００）插水逾４巴仙，報５３９銀；阿里巴巴（０９９８８）跪低

近４巴仙，報２４８銀。

而據央視報道話國家主席習近平支持國內經濟，強調喺依加全球經濟低迷環境之下，神州要

充分發揮超大規模市場優勢！今朝內需佬有升勁，但由於花旗政府要求神州７２個鐘之內關閉駐

休斯敦總領館，內需立即調頭。恆安國際（０１０４４）軟不足半巴仙，報６７﹒４銀；神州旺

旺（００１５１）微跳高近１巴仙，報５﹒９４銀；蒙牛（０２３１９）插水近２巴仙，報

３４﹒９５銀；康師傅（００３２２）跌近１巴仙，報１３﹒２銀。請請！



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