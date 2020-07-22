《真知灼見－溫灼培》澳元衝破７０美仙重要阻力，４大理由看好

《真知灼見》筆者未分析澳元走勢前，先看看來自歐洲的消息。經歷連續四天的大會，歐盟

於周二（２１日）本港時間約中午時份，終於達成了７５００億歐元的援助經濟方案。這是一個

歷史性時刻，首次歐盟２７個成員國願意共同發債，共同承擔債務，並把籌集回來的資金由歐盟

作主共同分配。與先前報道一致，在這７５００億歐元資當中，３９００億歐元將用作補貼在疫

情中經濟嚴重受損國家，其餘３６００億歐元則以低息借予有需要的國家。受惠上述因素今早（

２２日）於亞洲市場，歐元攀上１﹒１５４０美元，這自２０１９年１月初的高位。



＊澳元下一個挑戰位７３美仙＊



回觀澳元，經歷近半個月的不斷上衝，踏入本周澳元終於上破７０美仙的重要阻力。按圖表

分析，澳元下一個要挑戰位置料將是７３美仙，而被突破的７０美仙料將成為了支持位。澳元匯

價走強並非無因，當中利好因素主要有四個。

首先是息率，現在澳洲的１０年債券孳息率為０﹒８７６％，遠較美國同年期債券孳息率０

﹒６０３％優勝，所以在息率上澳元確具優勢。其次，就疫情而言，澳洲經濟重啟後，其第二大

城市墨爾本雖然爆發了第二波疫情，但在澳洲政府迅速封城之下，現時所見疫情在澳洲基本上受

到控制。相反，美國的疫情卻出現失控情況，每日新增確診人數平均高達６萬人。正因疫情嚴峻

，據了解特朗普政府正準備推出另一個１萬億美元的拯救經濟方案，期望可於本月底通過國會。

相信有關方案推出後，聯儲局也必需配合加大量寬金額，這可對美元不利。美元弱相對下則可視

為利好澳元匯價因素。

還有，近期所見，工業用金屬價格，尤其銅鐵價格顯著升。據了解，除了中國未來有大量基

建外，美國亦謂要推動基建救國。全球愈多基建進行，愈有利推升銅鐵價格。鐵礦石是澳洲的主

要出口，這自然利好澳元。

最後，澳洲經濟跟亞洲尤其中國經濟走，而整個亞洲區在控制疫情上確實比較好，經濟復甦

也比較快。這可有利吸收更多澳洲出口。至於購澳元的最大風險相信是不斷惡化的中澳政治關係

。不過，只要中國仍向澳洲購買鐵礦石，料暫不會對澳洲經濟帶來太大負面影響。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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