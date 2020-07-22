【新冠肺炎】施羅德：新冠疫情或引爆新一輪塑膠污染危機

《環富通基金頻道２２日專訊》施羅德投資發表道，從種種跡象顯示，新冠疫情導致人們使

用即棄塑膠製品的情況愈趨嚴重，施羅德企業參與主管Ｅｌｌｙ Ｉｒｖｉｎｇ探討了如何將形

勢扭轉，以及剖析企業是否已採取適當的措施，以應對新一輪塑膠污染危機。

在２０２０年之前，沒有人能預料個人防護裝備（ＰＰＥ）的應用竟會在今年突然變得如此

普及。隨著口罩、手套及防護衣的產量和進口量急劇上升，個人防護裝備（ＰＰＥ）也順利成章

成為了市場上半年的關注焦點。

然而，令該行憂慮的並不僅是直接由新冠疫情爆發所導致的塑膠用量。

該行的可持續投資團隊曾於５月撰文指出，由於各國把應對新冠疫情危機視為當前的首要任

務，應對塑膠污染問題的步伐無疑受阻。

正當塑膠的需求（尤其是塑膠包裝）因為衞生和安全的緣故不斷上升之際，我們的團隊亦注

意到，有人藉此機會遊說各國政府放寬或延遲實施與塑膠製品相關的監管規例。加上送貨服務的

需求急升，以及油價下跌令塑膠製品的生產成本下降，導致解決塑膠污染危機的任務變得更為艱

巨。

儘管去年歐洲消費者對於「靈活包裝」的需求已下降至１﹒５％以下，市場研究機構

Ｗｏｏｄ Ｍａｃｋｅｎｚｉｅ 早前仍預料本年度有關需求將會上升５％。我們的可持續投資

團隊所得出的結論是「企業應重新審視它們對可持續發展的承諾。」

與此同時，由於全球正忙於應對疫情，原定於今年６月舉行的２０２０年聯合國海洋會議已

延期。當中１７項可持續發展目標的其中一項是在２０２５年前，致力預防及大幅減少各類海洋

污染，特別是因陸上活動造成的污染。然而，鑑於塑膠污染的規模龐大，各國將需要訂立更長遠

的目標以化解這場危機。



＊塑膠污染問題對投資的意味為何＊



在應對塑膠污染危機方面，施羅德可持續投資團隊的其中一個主要目標，是透過與不同投資

組合機構合作，從而減少塑膠污染。在活躍投資者能夠影響企業行為的領域當中，塑膠污染問題

亦只是其中之一。

施羅德可持續投資團隊於２０１８及２０１９年期間以問卷、電話及會議形式訪問了超過１

００家企業，了解它們在塑膠問題上所遇到的挑戰和機遇。如有任何影響企業未來發展，並繼而

對投資者回報構成影響的風險，團隊亦會毅然向企業領袖作出合適的建議。

在過去１８個月內，該行注意到全球新增了６０項針對逐步「減塑」而制定的全新法規。監

管機構亦實施了一系列包括禁令、配額、稅收和制度在內的措施，要求塑膠廢物製造者（而非消

費者）為其產生的塑膠廢物實施負責制。

加強監管力度將大大影響整個產業鏈中的企業。由於成本上升，這些轉變為快速消費品行業

帶來的挑戰將更為嚴重。相對而言，這也是企業構思創新解決方案的良好時機。



＊對企業有哪些利好因素＊



消費者的喜好不僅正改變消費模式，而監管機構亦已實施一系列措施，包括禁令、配額、稅

收和制度，要求塑膠廢物製造者（而非消費者）為其產生的塑膠廢物實施負責制。

該行預期，有關當局將透過加強監管，以限制塑膠消費及鼓勵回收循環再用。這將為整個價

值鏈中的所有企業帶來影響。事實上，加快實施轉型將對整個價值鏈帶來不同的挑戰及機遇。

舉例，超級市場零售商和食品及飲料生產商這些快速消費品行業在限制使用一次性塑膠製品

方面一直是首當其衝。經了解逾百家企業當前的情況後，我們發現許多企業均預期業務在監管措

施愈趨嚴格下將面臨前所未有的下行風險。

有趣的是，多家亞洲企業均表示他們較為擔憂「民意」的影響力。整體而言，為減少使用即

棄塑膠製品及加快回收速度，企業需要依賴全新的生產制度及重整供應鏈，而這將為整個行業帶

來成本壓力。作為塑膠產品的最大單一類別，即棄消費包裝佔全球塑膠廢物總和的５９％。因此

，要達成這項目標絕非易事。若無法遵守監管規例或實現原先訂下的目標，企業的盈利及聲譽很

可能會因此受挫。

從另一角度而言，若企業能夠把握此機遇轉型至可持續發展模式，不但能有助降低成本，更

可在同業間出奇制勝。



＊企業現時的行動是否足夠＊



聯合國表示，目前全球在實現可持續發展的道路上仍未上軌道。即使當中的一些目標一直備

受關注，但我們亦應謹記，化解海洋塑膠污染的危機也是刻不容緩。雖然在新冠疫情爆發前企業

已作出相關的行動承諾，然而，企業現時應較以往加強信息披露，並向大眾展示它們在轉型方面

的決心和實際行動。由於現時已存在行業和政府有可能前功盡棄的憂慮，我們確實不容鬆懈。

要從源頭解決塑膠廢物及污染問題，且至少在２０２５年前產生變化並實現政府的目標，該

行現在便必須逐步落實重大投資、創新及轉型計劃。更為重要的一點是，該行相信監管規例的著

眼點將逐步趨向將責任落在塑膠廢物製造者之上，這種趨勢預料亦將延伸至整個產品生命週期。

作為活躍的投資管理機構，我們需要繼續與企業緊密聯繫，並鼓勵它們加強實踐可持續發展的承

諾。（ｈｏ）

