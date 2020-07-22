中美局勢緊張，騰訊、港交所沽壓重，港股插５７７點收２５０５７



《經濟通通訊社２２日專訊》受累中美局勢突然緊張，美國要求中國７２小時內關閉駐休斯

敦總領館，港股尾市急跌險守２５０００，全日下跌５７７點，剛好完全回吐昨日因港版納指沖

喜而錄得的５７７點升幅。



＊港股急跌５７７點，剛好回吐昨日升幅＊



市場憧憬美國新一輪刺激計劃，美股獲提振造好，惟納指受科技股回吐拖累倒跌，港股今早

輕微低開６０點報２５５７５點，科技指數股經上日熱炒一輪，今日明顯回吐，騰訊

（００７００）、港交所（００３８８）和手機設備孖寶跑輸。油價提振之下，三桶油領漲藍籌

，加上國家主席習近平稱中國要逐漸形成以國內大循環，內需股發力，早段恆指升幅擴大至

１４４點報２５７７９點。午後滬深兩指升幅收窄，中資金融股偏軟，尾市中國外交部證實，遭

美國要求７２小時內關閉駐休斯敦總領館，中方敦促立即撤銷有關決定，否則會作出正當和必要

反應，港股尾盤急挫，最終收跌５７７點或２﹒２５％報２５０５７點，為全日最低位，失守十

天線（２５４４８點）、廿天線（２５３１９點）。主板成交１５５５﹒８６億元減少近

３﹒８％。

國指收報１０２４３點，跌２０１點或１﹒９３％。

重磅股全線下挫，匯控（００００５）跌２﹒４％，報３６﹒６元；港交所插４﹒９５％，

報３６１﹒２元；中移動（００９４１）跌１﹒９３％，報５３﹒３５元；建行（００９３９）

軟０﹒９９％，報６元；友邦（０１２９９）跌１﹒７７％，報７１﹒９５元；騰訊急跌

４﹒４３％收５３９元。

上證綜指報３３３３點，升１２點或０﹒３７％；深證成指報１３６５７點，升１２０點或

０﹒８９％。總成交１１９８３﹒７９億人幣增多８﹒６５％。



＊科指股回吐，瑞聲挫７％表現最差藍籌＊



恆生科技指數股今日早盤已見獲利回吐，午後受累中美緊張局勢升溫，大部分股份跌幅擴大

，瑞聲（０２０１８）全日插７﹒０２％，報５３元，為跌幅最大恆指成分股；舜宇

（０２３８２）跌３﹒５％，報１３５﹒１元。騰訊走低４﹒４３％，報５３９元；阿里巴巴

（０９９８８）跌３﹒５％，報２４８元；美團（０３６９０）跌６﹒２４％，報１９２﹒２元

；小米（０１８１０）挫５﹒７８％，報１５﹒６４元。

暑期將至，部分手機及電子遊戲股有炒作，雲遊控股（００４８４）炒高１０﹒９３％，報

３﹒４５元；遊萊互動（０２０２２）漲２２﹒０８％，報０﹒０９４元；惟心動公司

（０２４００）跌４﹒４％，報４１﹒２５元；ＩＧＧ（００７９９）跌３﹒４４％，報

７﹒５８元；網易（０９９９９）挫２﹒７５％，報１４５元。



＊國際油價升三桶油跑出，藥業股個別走＊



歐盟領導人上日就７５００億歐元刺激計劃達成協議，以及市場憧憬美國或很快就新一輪刺

激計劃達成一致，國際油價昨收漲逾２％，升至三月初以來的高位。今日三桶油領漲藍籌，中石

化（００３８６）為表現最佳藍籌，揚４﹒５２％，報３﹒４７元；中海油（００８８３）升

１﹒７４％，報８﹒７５元；中石油（００８５７）升４﹒１２％，報２﹒７８元；Ｆ三星原油

期（０３１７５）微升０﹒９２％，報２﹒８６４元。

美國總統特朗普表示，願意與中國或其他國家合作，將一種成功的新冠病毒疫苗帶到美國。

早前宣布新冠疫苗臨床實驗出現顯著免疫反應的康希諾生物（０６１８５）收升６﹒５４％，報

２２４﹒８元。富瑞首予聯邦制藥（０３９３３）及威高股份（０１０６６）買入評級，分別升

７﹒３３％及５﹒９４％，報７﹒４７元和２０﹒１５元。君實生物（０１８７７）治療腫瘤產

品獲准臨床試驗，隨市跌１﹒３７％，報５０﹒３元。



＊地產股難抵抗疫情，大和唱好股價照跌＊



國家主席習近平表示，中國要逐漸形成以國內大循環為主體的新發展格局，內需股造好。特

步國際（０１３６８）遭摩通降目標價及今明兩年盈測，仍升３﹒４２％，報２﹒４２元。中國

飛鶴（０６１８６）為回應殺人鯨資本的沽空報告，決定邀請公眾參觀其工廠，及物流服務提供

商的物流倉庫，逆市升１﹒７４％，報１６﹒３４元。兩隻藍籌旺旺（００１５１）和蒙牛

元。

消息指，本港今日新增逾百宗確診及初步確診個案，行政會議已通過立法，明起強制市民在

室內公共場所、公共交通總站或轉乘站必須戴口罩。雖然本地地產股獲大和唱好維持股息能力強

，仍未能扭轉頹勢，恆地（０００１２）走低２﹒３６％，報２９元；新地（０００１６）跌

１﹒６８％，報９３﹒８５元；新世界（０００１７）跌１﹒８５％，報３７﹒１５元；長實

（０１１１３）挫２﹒８２％，報４３﹒１５元；領展（００８２３）跌２﹒３８％，報

５９﹒５５元。（ｎｓ）

