【螞蟻上市】螞蟻集團與珠海市不動產登記中心簽合作框架協議

《經濟通通訊社２２日專訊》７月２０日，珠海市不動產登記中心和阿里巴巴螞蟻集團簽訂

合作框架協議。根據合作協議，珠海市不動產登記中心攜手螞蟻集團，合作共創區塊鏈不動產登

記方案，包括試點區塊鏈抵押登記方案等。基於螞蟻房產鏈技術，珠海不動產登記中心將實現與

銀行等業務系統的連接，實現多種區塊鏈＋在線登記業務。（ｗｌ）

