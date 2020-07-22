《廣匯論勢－鄭廣復》此刻無銀三百兩，炒家勢必喊三聲

《廣匯論勢》金銀比率近期成為傳媒討論熱點。金銀比率者，即每盎司金，可兌換多少盎司

銀也。３月份出現美元荒時，金銀比率最高升至１２７的歷史新高。部分網站提供了自１６９３

年以來的金銀比率，數據顯示在１６９３年至１８８５年，金銀比率維持在１４以上、２０以下

。１８８６年升破２０後，只有三年重返２０以下，分別在１９１９、１９６８及１９８０年。

不過，我認為太遠沒有意義，故可從１９７１年８月１５日金本位崩潰，美元主導後開始觀察。

肉眼所見，金銀比率多次在８０關口遇到明顯阻力。首先要了解，金銀比率何時會上升，何

時會下跌。比率上升，一是金升銀跌，但大家都知道，金、銀同為貴金屬，走勢向來同步，故不

常見；二是金銀皆升，但金價升幅較銀價大；三是金銀皆跌，但金價跌幅較銀價小。當金銀比率

下跌時，一是金跌銀升，同樣因同向而不常見；二是金銀皆升，但金價升幅比銀價小；三是金銀

皆跌，但金價跌幅比銀價大。



＊金銀走勢與比率相反＊



根據我的觀察，金銀比率上升時，多數發生在金銀皆跌時，３月份比率升至１２７就是因為

金銀價格大跌所致。另一例子是，２０１１年４月至２０１６年２月，金銀比率由３２升至８３

，期間金價由１９２０美元跌至最近１０４６美元，銀價亦由４９﹒５跌至１３﹒６美元，但金

價及銀價最大跌幅分別為４５﹒５％及７２﹒５％，這就是金銀比率上升的原因。

相反，金銀比率下跌時，卻是主要因為金銀皆升，但銀價升幅較大。２００８年１１月至

２０１１年４月，金銀比率由７９﹒４跌至３６﹒２，而銀價卻由８﹒８美元升至４９﹒５，升

幅為５﹒６倍，金價即使以期間７０２美元升至１９２０美元亦未夠３倍，金銀比率自然下跌。

再看目前環境，金價難以大跌，若然金銀比率回落至較合理水平（８０以下），根據上述規律，

將會出現金銀皆升的情況，而銀價升幅將會大於金價。



＊銀價升至２６美元方受阻＊



從月線圖觀察，銀價本月已有效突破２０１６年７月及２０１９年９月兩個高點連成的下降

軌延伸阻力，量度上升目標接近２７﹒０美元，再以２０１１年４月高位４９﹒５４美元至今年

３月低位１６﹒３８美元計，反彈此跌浪３８﹒２％可至２６﹒１２美元，與上述量度目標接近

。再觀察２０１１年１月至２０１３年３月的走勢，明顯可見２６美元為銀價的大型平底下降三

角形底部強力支持位，故推斷銀價升至２６至２７美元才會遇到較大阻力。若然金銀皆升，而假

設比率維持在８０，則金價將可升至每盎司２０８０至２１６０美元。

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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