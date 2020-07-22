《股林淘金－林家亨》Ａ股牛氣未散，港股努力追趕

《股林淘金》美國昨天（２１日）公布的舊經濟股份可口可樂和ＩＢＭ業績皆勝市場預期，

道指開市後獲得升幅，全日反覆拉鋸後收市錄得１５９點上升，但納指卻逆升市而下跌，跌去

８６點。在昨天美股十大成交金額表現之中，全部９隻新經濟科技股皆下跌，只有一隻舊經濟股

份波音飛機錄得上升，舊經濟股份似乎有追落後的勢頭。

預計今日（２２日）港股早上有溫和調整，主要原因是港股昨天升幅達５７７點之多，而同

日的滬深３００指數只有０﹒２３％的升幅，但技術走勢上恆指已擺脫了保歷加通道中線的糾纏

，未來應該可以反覆拉鋸調整之後再作上升，持有大市值股份者如騰訊（００７００）及阿里巴

巴（０９９８８）等，可以等待未來更高位置才沽出，無需急於拋售，可以吼低吸藥業類的股份

。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

