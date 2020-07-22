  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2020 09:29

《股林淘金－林家亨》Ａ股牛氣未散，港股努力追趕

　　《股林淘金》美國昨天（２１日）公布的舊經濟股份可口可樂和ＩＢＭ業績皆勝市場預期，
道指開市後獲得升幅，全日反覆拉鋸後收市錄得１５９點上升，但納指卻逆升市而下跌，跌去
８６點。在昨天美股十大成交金額表現之中，全部９隻新經濟科技股皆下跌，只有一隻舊經濟股
份波音飛機錄得上升，舊經濟股份似乎有追落後的勢頭。
　　預計今日（２２日）港股早上有溫和調整，主要原因是港股昨天升幅達５７７點之多，而同
日的滬深３００指數只有０﹒２３％的升幅，但技術走勢上恆指已擺脫了保歷加通道中線的糾纏
，未來應該可以反覆拉鋸調整之後再作上升，持有大市值股份者如騰訊（００７００）及阿里巴
巴（０９９８８）等，可以等待未來更高位置才沽出，無需急於拋售，可以吼低吸藥業類的股份
。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/07/2020
【紓困措施】第五輪保就業名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼
中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企　阿里尋A+H上市　滬指三連升
財經熱話21/07/2020
港版納指沖喜　港交所破頂　恆指升577點收25635越十天線
財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲　權重股阿里、騰訊飆逾6%
FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」　登陸滬港助去美元化
開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金