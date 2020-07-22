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即市新聞

22/07/2020 16:39

【聚焦人幣】中美關係再成「黑天鵝」，人幣即期收跌１２３點穿７

　　《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟刺激方案成型且大宗商品價格上漲隔夜打壓美元指數，人
民幣中間價今日三連升，兼創四個半月新高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤顯著高開
２１４點子，突破６﹒９８，早盤與離岸匯價同創３月中旬以來新高；惟午後畫風急轉，中國外
交部發言人汪文斌表示，美方突然要求中方關閉休斯敦總領館，其認為美方的做法是史無前例的
升級事態。
　　市場擔憂中美關係再惡化，甚至「斷交」，兩岸人民幣匯率盤中急插水，且均跌穿７關，即
期最低見７﹒００９９。截至下午４點３０分收市，人民幣即期報７﹒００５９，較上一交易日
跌１２３點，為７月１４日以來收盤新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３２３點子，報７﹒００４８。
　　交易員表示，美國突然要求中國關閉休斯敦總領館的消息完全出乎市場意料，將繼續評估後
續影響，短期料以避險為主，此前累積的人民幣升值預期或受影響；不過美元偏弱背景下，人民
幣仍可能在事件平息後轉強。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７１８，較上個交易日升１４４點子，
實現三連漲，再創３月１２日以來逾四個月新高，上個交易日報　６﹒９８６２。（ｗｌ）

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