【華為風波】崔天凱：封殺華為違自由市場，美國政客心態不健康

《經濟通通訊社２２日專訊》中國駐美國大使崔天凱接受《中央電視台》訪問時指出，華為

作為一家民營企業，完全遵循國際市場規則及各地法律，靠自身技術在國際市場上贏得一席之地

，但美封殺華為的情況很反常，完全違背市場運作規律，亦違背美國多年來一直在國際鼓吹的自

由市場、公平競爭及企業家精神等。他批評，美國一些政客在華為的事情上心態不健康，覺得別

人發展得好就是被對方佔便宜，要千方百計將對方打壓下去。（ｅｙ）

