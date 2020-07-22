【貿易再戰】字節跳動再示好，承諾未來３年美國增聘１萬人

《經濟通通訊社２２日專訊》字節跳動旗下抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ近年熱爆海外，但隨著

中美關係急速轉差，在「槍打出頭鳥」效應下，ＴｉｋＴｏｋ成為美國針對的對象。字節跳動一

直希望切割中國和海外市場，以換取國際社會的認可，公司周二（２１日）向外媒表示，仍計劃

未來３年在美國增聘１萬名僱員，目前公司在美聘用近１４００人。字節跳動強調，未來新增的

美國職位薪金待遇良好，這批員工將負責提升應用程式的安全度和趣味性，以及保護平台用戶的

個人私隱。（ｅｙ）

