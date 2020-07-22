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22/07/2020 11:03

【貿易再戰】社科院學者：中國單個金融機構被精準制裁的可能性升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》有觀點認為，美國將通過ＳＷＩＦＴ（環球同業銀行金融電訊
協會）對中國香港、中國內地進行金融制裁。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵在
《財經雜誌》撰文認為，這種可能性極小，但對單個金融機構來說，局部、中等程度的精準制裁
完全是有可能的，而且這種可能性正在上升。「對於中國金融機構本身而言，應在美國法律框架
內，積極維護自身利益。」
　　文章並認為，中國要繼續堅決推進改革開放，還要注意：一方面做大，做到更加ｔｏｏ　
ｂｉｇ　ｔｏ　ｆａｉｌ（大而不能倒）；另一方面要繼續融入世界經濟，做到更加ｔｏｏ　
ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｔｏ　ｆａｉｌ（太關聯而不能倒）。
　　此外，他並指出，由於歐洲是國際均勢當中的關鍵制衡力量，且歐洲國家的主權意識也正在
崛起和上升，中國有必要團結這股力量。

＊推動人民幣匯率形成機制向充分的彈性匯率制轉變＊

　　徐奇淵建議，美元已經開啟了弱周期，要抓住這一有利時間窗口期，推動人民幣匯率形成機
制向充分的彈性匯率制轉變，同時完善人民幣外匯市場的風險對衝工具及其流動性。在貿易和投
資領域，應爭取更多使用人民幣計價和結算，並完善熊貓債的基礎設施建設，推動境外和多邊金
融機構在華發行人民幣債券。（ｗｌ）

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