【新冠肺炎】標普：湖北省經濟復甦步伐較慢，省政府面臨財政壓力

《經濟通通訊社２２日專訊》湖北省統計局２０日公布，上半年，湖北地區生產總值

１７４８０﹒５１億元人民幣，按可比價格計算，同比下降１９﹒３％，降幅較一季度收窄

１９﹒９個百分點。標普全球評級２１日發布的報告《聚焦中國地方政府：湖北省》表示，湖北

省經濟復蘇步伐或將慢於中國平均復蘇狀況。

標普全球評級信用分析師朱素徵表示，２０２０年一季度湖北省實際ＧＤＰ下滑３９％，未

來兩年或難以完全恢復至新冠疫情前水平。但鑒於中央政府的持續支持，湖北省經濟表現繼續下

行的可能性很低。報告稱，經濟活動疲軟，疊加中央政府的減稅政策，以及湖北省易受影響行業

的敞口如汽車行業，這或將意味著財政收入減少。同時，隨著經濟自新冠疫情的衝擊復蘇，湖北

省還面臨著減少支出的挑戰。

即使不考慮新冠疫情影響，標普認為湖北省仍面臨財政壓力。２０１５－２０１９年間，省

級政府的經營性收支差額平均值為０﹒５％，調整資本支出後的財政赤字平均值為２﹒６％。湖

北省的上述比率波動幅度較大。據標普估算，２０１８年該省稅收支持債務佔合併經營性收入的

百分比為２３４％，稍高於２１０％的地方政府平均值。（ｗｌ）

