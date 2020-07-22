【科創板周年】晶片、醫療類新股市值飆數倍，惟解禁股沽壓勢蓋頂

《經濟通通訊社記者楊英傑２２日報道》上海科創板設立滿一年，１４０家科創公司在此邁

向新里程，至今３﹒１萬億元（人民幣．下同）市值總額、２０６１億元募資總額、近４﹒５萬

億元累計成交額都是在一周年交出的成績。

不過，對於普通股民而言，更吸引的是科創板的炒新效應，大部分科創股份新上市首日均錄

得超過１倍的升幅，例如被稱為「中國量子通信第一股」的國盾量子（滬：６８８０２７）首日

股價一度暴升超過１０倍，創下紀錄。

《經濟通通訊社》追蹤去年首批２５隻上市科創板新股，發現在上市一年內，這些股份出現

了價值分化的現象：盡管無一破發，但有公司股價距離發行價僅高出逾一成，而部分股票則在近

日愈炒愈高，尤其是踏上了晶片概念的安集科技（滬：６８８０１８），股價較發行價仍然高出

逾８倍。無論暴升又好變頹又好，今日就是限售股解禁的大日子，能撐過限售股股東的獲利出逃

，才是大浪淘金的優質股。



＊首批新股年收益更勝首日升幅，惟多股漸露馬腳＊



首批２５隻科創板新股，截至昨日（２１日）上市剛滿一年，《經濟通通訊社》整合了該批

股份的股價走勢，作為反映科創板賺錢能力的首份成績表。

在開板當日，機構與散戶共同捧場，令２５隻股份首日亮相悉數報捷，平均漲幅約

１４０％，其中安集科技升幅問鼎，全日飆高４倍，西部超導（滬：６８８１２２）、心脈醫療

（滬：６８８０１６）、瀾起科技（滬：６８８００８）亦大漲逾２倍。一年後，該批股份毫不

意外地無一破發，和發行價相比，平均年度漲幅為１８４﹒８％，意味著第一年收益率比起首日

收益還要高。

不過從個股來看，在這一年間，２５隻股票的走向逐漸分化，市場風格從「炒新股」轉變成

「炒概念」，１﹒８倍的超高年收益率，實質是由數隻個股一枝獨秀所拉高的，首批股票的賺錢

王當屬安集科技，上日上市價較發行價高出８﹒３倍，不計手續費，一手帳面賺３２３６５元，

同樣踩中晶片概念的中微公司（滬：６８８０１２）及瀾起科技，分別較發行價高出６﹒５倍及

２﹒９倍，屬於醫藥題材的心脈醫療及南微醫學（滬：６８８０２９），表現同樣優異，分別較

發行價高出５﹒７倍及３﹒５倍。

路遙知馬力，哪怕是首日市值倍升，若無實際價值支持，在欠缺炒作因素下，市值終會緩緩

回落。在２５隻首批上市股份中，新光光電（滬：６８８０１１）前收市價較發行價僅高出

１２﹒９％，天准科技（滬：６８８００３）全年升２１﹒３％。



＊兩千億市值股票今解禁，恐股市高位觸發沽壓＊



由此可見，相較其他板，科創板股份首年賺錢能力相對不俗，不過對科創板的真正考驗才剛

剛開始。

今日是上海科創板開板一周年，同時代表著首批２５股的限售股即將解禁。據內媒統計，７

月科創板解禁市值高達２４１７億元，僅計今日便有３１﹒４７億股限售股解禁，解禁市值規模

達２１８５億元，料及科創板股票升跌幅可達２０％，在獲利心態下，以最壞情況計，這些股份

的總市值可能蒸發４３７億元。

中金公司此前在研報中表示，雖然科創板首批公司解禁規模較大，佔流通市值比例相對較高

，但實際減持壓力可能相對有限，因帶來的影響更多是風險偏好轉變響而非實際資金面轉變；國

盛證券認為，從長期來看，解禁衝擊影響有限，集中解禁或為機構提供入場機會，該行更樂觀認

為，第三季將是「科創牛」的起點，看好其帶動科技板塊成為市場主線。

不過Ａ股市值被不理性高估是普遍情況，以中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）

為例，該股是首批２５隻科創板股份之一，上日Ａ股收市價較Ｈ股呈溢價逾１倍，同一公司的股

份，估值竟出現如此大的落差，在其他市場十分罕見，但在中港市場卻成了常態，戰略配售股東

選擇在近日股市高位回吐，並非不合理的預測。

