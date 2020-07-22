【科創板周年】植信投資研究院：入市科創板應秉價值投資理念

《經濟通通訊社記者林雯婕２２日報道》上海科創板設立已滿一年，對於未來科創板企業的

投資策略，植信投資研究院資深研究員張秉文建議投資者從三個方面進行判斷。

一是明確公司是否處於應用範圍廣、前景廣闊的行業或板塊；二是明確公司的技術實力是否

在業內領先，領先企業更容易在新興產業中獲得成功；三是要對公司未來３－５年的市場份額和

盈利水平形成自己的判斷，以避免因為沒有比較基準而出現的高估偏差。在對這些因素進行綜合

考量之後，投資者就可以形成對於公司價值的初步判斷。當交易價格低於投資者對公司價值的心

理預期時，就可以買入；反之則繼續謹慎觀望。

中證監主席易會滿去年說過，科創板不是簡單一個板塊的增加，其核心在於制度的創新。在

科創板及註冊制實行後，創業板註冊制改革、新三板精選層改革陸續有來。目前很明顯可以看到

，科創板下的ＩＰＯ註冊審核機制、發行定價、上市交易、退市等制度都已經複製推廣到了創業

板註冊制改革上。

隨著首批註冊制的創業板企業將於８月上市、新三板精選層將月底亮相，中國資本市場改革

措施正逐步落地，為投資者提供多種類型的金融產品和交易場所。



＊上交所：將繼續發力推進註冊制改革＊



科創板成立一周年之際，上交所副總經理盧文道在作總結稱，一年來科創板和註冊制改革成

效受到市場認可，主要是因為科創板給市場帶來了實實在在的、看得見摸得著的獲得感。

首先，科創板取消了持續盈利及未彌補虧損等實質發行條件，令科創企業上市更容易。其次

，審核標準公開透明，令發行上市更可預期；而以機構投資者為主體的定價配售機制、充分博弈

的二級市場交易機制、多空平衡的兩融機制等，也令到科創板發行定價更為自主。

下一步，上交所將就推進註冊制改革在五個領域發力，一是壓嚴發行人對信息披露的第一位

主體責任，壓實中介機構看門人責任；二是改善長期投資者制度供給，建立市場化的約束機制；

三是防止控股股東、實際控制人、董監高濫用控制權和經營權，進行脫實向虛的資本運作；四是

利用好註冊制下市場供求結構、投資者結構不斷優化的有利時機，讓市場化退市順理成章；五是

法治執行上下功夫。大幅提高違法成本，對市場各方真正產生威懾作用，是註冊制改革取得成功

的必由之路。

雖然盧文道並未提及將來科創板在市場基礎制度方面會有哪些突破，但市場對於Ｔ＋０、進

一步放開漲跌幅、進一步完善個股做空機制等措施仍然充滿期待。資深投行人士王驥躍就提出，

科創板的格局可以更大一些，對資本市場的基礎制度提出改革方案，從而讓科創板的公司一直享

有改革紅利，並以此吸引更優質的公司來科創板上市，進而獲得與其他板塊的持續性競爭優勢。

