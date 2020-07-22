  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2020 09:00

【科創板周年】植信投資研究院：入市科創板應秉價值投資理念

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２２日報道》上海科創板設立已滿一年，對於未來科創板企業的
投資策略，植信投資研究院資深研究員張秉文建議投資者從三個方面進行判斷。
　　一是明確公司是否處於應用範圍廣、前景廣闊的行業或板塊；二是明確公司的技術實力是否
在業內領先，領先企業更容易在新興產業中獲得成功；三是要對公司未來３－５年的市場份額和
盈利水平形成自己的判斷，以避免因為沒有比較基準而出現的高估偏差。在對這些因素進行綜合
考量之後，投資者就可以形成對於公司價值的初步判斷。當交易價格低於投資者對公司價值的心
理預期時，就可以買入；反之則繼續謹慎觀望。
　　中證監主席易會滿去年說過，科創板不是簡單一個板塊的增加，其核心在於制度的創新。在
科創板及註冊制實行後，創業板註冊制改革、新三板精選層改革陸續有來。目前很明顯可以看到
，科創板下的ＩＰＯ註冊審核機制、發行定價、上市交易、退市等制度都已經複製推廣到了創業
板註冊制改革上。
　　隨著首批註冊制的創業板企業將於８月上市、新三板精選層將月底亮相，中國資本市場改革
措施正逐步落地，為投資者提供多種類型的金融產品和交易場所。

＊上交所：將繼續發力推進註冊制改革＊

　　科創板成立一周年之際，上交所副總經理盧文道在作總結稱，一年來科創板和註冊制改革成
效受到市場認可，主要是因為科創板給市場帶來了實實在在的、看得見摸得著的獲得感。
　　首先，科創板取消了持續盈利及未彌補虧損等實質發行條件，令科創企業上市更容易。其次
，審核標準公開透明，令發行上市更可預期；而以機構投資者為主體的定價配售機制、充分博弈
的二級市場交易機制、多空平衡的兩融機制等，也令到科創板發行定價更為自主。
　　下一步，上交所將就推進註冊制改革在五個領域發力，一是壓嚴發行人對信息披露的第一位
主體責任，壓實中介機構看門人責任；二是改善長期投資者制度供給，建立市場化的約束機制；
三是防止控股股東、實際控制人、董監高濫用控制權和經營權，進行脫實向虛的資本運作；四是
利用好註冊制下市場供求結構、投資者結構不斷優化的有利時機，讓市場化退市順理成章；五是
法治執行上下功夫。大幅提高違法成本，對市場各方真正產生威懾作用，是註冊制改革取得成功
的必由之路。
　　雖然盧文道並未提及將來科創板在市場基礎制度方面會有哪些突破，但市場對於Ｔ＋０、進
一步放開漲跌幅、進一步完善個股做空機制等措施仍然充滿期待。資深投行人士王驥躍就提出，
科創板的格局可以更大一些，對資本市場的基礎制度提出改革方案，從而讓科創板的公司一直享
有改革紅利，並以此吸引更優質的公司來科創板上市，進而獲得與其他板塊的持續性競爭優勢。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/07/2020
【紓困措施】第五輪保就業名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼
中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企　阿里尋A+H上市　滬指三連升
財經熱話21/07/2020
港版納指沖喜　港交所破頂　恆指升577點收25635越十天線
財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲　權重股阿里、騰訊飆逾6%
FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」　登陸滬港助去美元化
開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金