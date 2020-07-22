【貿易再戰】中國外交部力陣美國「罪狀」，若一意孤行必堅決回應

《經濟通通訊社２２日專訊》中美關係再度急轉直下，美國突然要求中國７２小時內關閉休

斯敦總領館，中方對此作出強烈回應。中國外交部發言人汪文斌於今日的例行記者會上，數盡美

國幾大「罪狀」。汪文斌表示，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名

化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行

恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領

館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

汪文斌強調，中方一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、干涉別國內政從來不是中國外交的

基因和傳統。反觀美方，去年１０月和今年６月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開

拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近

期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登

攻擊中國的文章。相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然。

中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。（

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