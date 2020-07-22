【ＦＯＣＵＳ】撒幣１﹒８萬億歐元，歐盟謀政經「大重建」

【ＦＯＣＵＳ】經過近２０年來最長的馬拉松式談判，歐盟２７國領導人終於就７５００億

歐元（約６﹒７萬億港元）歐洲復甦基金提案達成歷史性協議，另並通過１﹒０７４萬億歐元（

約８﹒９萬億港元）的７年共同預算。

歐盟大團結凱歌高奏，有望齊心協力走出肺疫大流行下經濟衰退泥沼，並給予疑歐、右翼思

潮有力一擊，刺激歐元兌美元升至１８個月高位。有分析師甚至預計，歐元未來１６個月還將上

漲三成；倘若趨勢成真，不單恐為強弩之末的美元霸權加添「最後一根稻草」，布魯塞爾於中美

對抗中的角色勢將更舉足輕重。



＊百小時講數，節儉國削贈款規模千億＊



歐盟２７國上周五（１７日）就市場翹首以待的７５００億歐元復甦基金提案召開峰會，原

定兩天會期一延再延，最終經過近１００小時的講數，終於當地時間周二（２１日）破曉前達成

協議。

根據此項被稱為「下一代歐盟（Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ＥＵ，ＮＧＥＵ）」的

計劃，歐盟執委會將在金融市場發行７５００億歐元的歐洲聯合債券，之後以「３９００億歐元

免費贈予＋３６００億歐元低息貸款」形式，分發給成員國。

早前，以荷蘭為首的北歐「節儉國」與意大利、西班牙等「南歐幫」針鋒相對，最終在歐洲

理事會主席Ｃｈａｒｌｅｓ Ｍｉｃｈｅｌ、法德兩國的斡旋下，將贈款規模由原先的

５０００億歐元縮減為３９００億歐元，並給予「節儉國」更多年度回扣。

ＮＧＥＵ的核心部分－－６７２５億歐元的「復甦及韌性基金」，７０％將於明後兩年發放

的資金，將按各國２０１５至２０１９年平均失業率為標準分配；餘下３０％將於２０２３年發

放的資金，將按各國實際ＧＤＰ損失計算為標準分配。



＊證凝聚力回擊疑歐，搖擺中美增籌碼＊



峰會並通過１﹒０７４萬億歐元的「多年期財務框架（Ｍｕｌｔｉａｎｎｕａｌ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ，ＭＦＦ）」。其中最大的兩項支出，分別為不逾

３７７７億歐元提升歐盟凝聚力、經濟韌性及價值觀，包括創造就業和增長，減少成員國之間差

異；不逾３５６３億歐元用於自然資源及環保，包括安全農產品、漁業可持續、促進氣候行動。

儘管上述兩項總值逾１﹒８萬億歐元的歐洲復甦藍圖，遭法國、荷蘭、瑞典等國的右翼政黨

分別批評為「歐盟歷史上法國最糟糕的協議」、「對南歐的３９００億歐元禮物」、「短期挽救

了歐元區，但打擊了負債累累的瑞典納稅人」，但２７國領導人最終達成一致，可謂向世人證明

了歐盟凝聚力猶在，給予疑歐、右翼思潮有力一擊。

受此提振，歐元兌美元最新升破１﹒１５，高見１﹒１５４７的１８個月高位，衡量區內風

險的關鍵指標１０年期意大利國債與德國國債息差降至２月以來最低。有逾４０年匯市經驗的Ａ

﹒Ｇ﹒ Ｂｉｓｓｅｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ執行長Ｕｌｆ Ｌｉｎｄａｈｌ預計，歐元未來

１６個月還將上漲至少三成。倘歐元持續強勢，恐為強弩之末的美元霸權加添「最後一根稻草」

。

而早前無視花旗國煽風點火，堅稱「與中國接觸和合作是機遇也是必要」的布魯塞爾，無論

在疫後大重建成功「安內」之後會否對北京轉為強硬，於中美對抗中的角色都勢將更舉足輕重。

