【ＦＯＣＵＳ】突關「中國駐美第一館」，侵侵連任劇本高潮將至

【ＦＯＣＵＳ】中國外交部周三（２２日）下午證實，花旗國突要求中方於７２小時內關閉

休斯敦總領館（中美建交後首個總領館），引發恆指收市前大跳水近６００點，離岸人幣兌美元

急跌再穿７算。回看侵侵時隔近三月重續白宮疫情簡報會，揚言派遣聯邦執法人員到紐約、芝加

哥等「民主黨極端左翼」主政城市平亂－－卸責、內鬥、反華……衝刺連任的劇本高潮似已將至

。



＊港股尾盤急挫，北京揭美方去年已「越軌」＊



當地時間周二（２１日）晚約８時，位於休斯敦蒙特羅斯大道的中國駐美五大總領館之一的

休斯敦總領館外，突現大批消防車；據當地媒體引述目擊者稱，使領館內疑似焚燒大量文件，引

發火警疑雲。

周三下午，中國外交部證實，美方周二突要求中方於７２小時內關閉該總領館，敦促美方立

即撤銷有關錯誤決定，否則將作出必要反應。臨近收市的港股聞聲急挫５７７點，離岸人民幣失

守７算，一度跌逾２４０點。

關閉使領館的招數，花旗國早在２０１７年就已用於俄羅斯，不過當時是因應俄方驅逐美方

外交官在先的報復行動，而今次針對中美建交後首個駐美領館的舉措，就被中方指為「單方面政

治挑釁」及「前所未有的升級行動」。中國外交部聲明更披露，美方去年１０月及今年６月就曾

多次「私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品」。



＊動作多多：重啟疫情簡報會，平亂恐掀內鬥＊



消息指，美方突要求關閉中國駐休斯敦總領館，誘因是年初因避疫而撤離的駐華外交人員，

近期計劃陸續返回中國時拒絕接受中方要求的病毒測試及隔離措施。而美國務院發言人就指，關

閉中國駐休斯敦總領館，是「為了保護美國的知識產權及其公民的私人信息。」

無論如何，侵侵突掀對華大動作，與其周二重續白宮疫情簡報會高調預警加卸責，可謂一脈

相承，唯一目的就是在民調四面楚歌之際衝刺連任。自４月停止出席疫情簡報會後，侵侵昨日在

半小時的獨白中，先後４次提及「中國病毒」；而勒令關閉總領館，無疑是他擺出對華強硬姿態

的最新一步。

除了卸責、反華，值得一提的是，人類學學者Ｐｅｔｅｒ Ｔｕｒｃｈｉｎ早前警告，花旗

國眼下的動亂可能會逐步升級為內戰，似苗頭初顯；不過，交惡始作俑者或許是聯邦政府與地方

政府。

周一（２０日），侵侵揚言將派遣更多聯邦人員到紐約、芝加哥、費城、底特律、奧克蘭等

「民主黨極端左翼」主政城市，協助消除示威、恢復秩序，被指爭奪控制權以爭取連任。不過，

此表態引發違憲及濫權濫捕非議。

隨著１１月總統大選倒數臨近，無所不用其極的侵侵對華出招陸續有來，金融市場大上大落

之外，更考驗北京回應的智慧。

