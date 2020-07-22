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22/07/2020 18:10

【ＦＯＣＵＳ】突關「中國駐美第一館」，侵侵連任劇本高潮將至

　　【ＦＯＣＵＳ】中國外交部周三（２２日）下午證實，花旗國突要求中方於７２小時內關閉
休斯敦總領館（中美建交後首個總領館），引發恆指收市前大跳水近６００點，離岸人幣兌美元
急跌再穿７算。回看侵侵時隔近三月重續白宮疫情簡報會，揚言派遣聯邦執法人員到紐約、芝加
哥等「民主黨極端左翼」主政城市平亂－－卸責、內鬥、反華……衝刺連任的劇本高潮似已將至


＊港股尾盤急挫，北京揭美方去年已「越軌」＊

　　當地時間周二（２１日）晚約８時，位於休斯敦蒙特羅斯大道的中國駐美五大總領館之一的
休斯敦總領館外，突現大批消防車；據當地媒體引述目擊者稱，使領館內疑似焚燒大量文件，引
發火警疑雲。
　　周三下午，中國外交部證實，美方周二突要求中方於７２小時內關閉該總領館，敦促美方立
即撤銷有關錯誤決定，否則將作出必要反應。臨近收市的港股聞聲急挫５７７點，離岸人民幣失
守７算，一度跌逾２４０點。
　　關閉使領館的招數，花旗國早在２０１７年就已用於俄羅斯，不過當時是因應俄方驅逐美方
外交官在先的報復行動，而今次針對中美建交後首個駐美領館的舉措，就被中方指為「單方面政
治挑釁」及「前所未有的升級行動」。中國外交部聲明更披露，美方去年１０月及今年６月就曾
多次「私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品」。

＊動作多多：重啟疫情簡報會，平亂恐掀內鬥＊

　　消息指，美方突要求關閉中國駐休斯敦總領館，誘因是年初因避疫而撤離的駐華外交人員，
近期計劃陸續返回中國時拒絕接受中方要求的病毒測試及隔離措施。而美國務院發言人就指，關
閉中國駐休斯敦總領館，是「為了保護美國的知識產權及其公民的私人信息。」
　　無論如何，侵侵突掀對華大動作，與其周二重續白宮疫情簡報會高調預警加卸責，可謂一脈
相承，唯一目的就是在民調四面楚歌之際衝刺連任。自４月停止出席疫情簡報會後，侵侵昨日在
半小時的獨白中，先後４次提及「中國病毒」；而勒令關閉總領館，無疑是他擺出對華強硬姿態
的最新一步。
　　除了卸責、反華，值得一提的是，人類學學者Ｐｅｔｅｒ　Ｔｕｒｃｈｉｎ早前警告，花旗
國眼下的動亂可能會逐步升級為內戰，似苗頭初顯；不過，交惡始作俑者或許是聯邦政府與地方
政府。
　　周一（２０日），侵侵揚言將派遣更多聯邦人員到紐約、芝加哥、費城、底特律、奧克蘭等
「民主黨極端左翼」主政城市，協助消除示威、恢復秩序，被指爭奪控制權以爭取連任。不過，
此表態引發違憲及濫權濫捕非議。
　　隨著１１月總統大選倒數臨近，無所不用其極的侵侵對華出招陸續有來，金融市場大上大落
之外，更考驗北京回應的智慧。

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