《投資智慧－鄧聲興》港版納指下周推出，冀成為本港三大旗艦指數

《投資智慧》「恆生科技指數」將於下周一（２７日）正式推出，首批將納入３０隻股份，

主要涵蓋與科技高度相關的香港上市公司，當中２８隻為中資科技股。指數採用流通市值加權，

換言之將會更集中在大型企業，首批五大股份中，騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、美團點評（０３６９０）、小米（０１８１０）四大科技股的權重，均超過上

限８％。據最新權重計算，「ＡＴＭＸ」４大股份權重合計達３３﹒４９％。新指數亦設有新股

快速納入機制，可吸引有意來港上市的中概股或計劃來港上市的獨角獸。



港股不時出現新經濟股逆市造好，但恆指大多是牛皮市或跌市的情況。這個情況主要是現時

大市未能完全反映資金動向及市場氣氛。因為恆指成分股偏重金融、工商或地產類企業，這類型

「舊經濟」近年對比「新經濟」股更顯得缺乏增長動力。恆指公司以新指數方式快速納入目前大

部分熱門的新經濟股，相信較恆指逐步增加新經濟股的比重為快。新指數定位亦較清晰及覆蓋成

交活躍港股。



隨著恆指即將納入更多新經濟股份，估計「港版納指」與恆指的關聯度將越來越高。「港版

納指」將成為港股重要的里程。期望該指數將與恆指及國指，成為本港三大旗艦指數。若指數受

到機構投資者接納，發行商或推出相關ＥＴＦ與衍生工具，長遠有利擴大港股的交易規模。另一

方面，投資者亦可透過交易所買賣基金（ＥＴＦ）這種簡單方便的投資工具，以靈活的資金成本

覆蓋投資多隻在中港及美國上市的科技新經濟及中概股。可以留意南方東英推出的ＥＴＦ工銀南

方中國（０３１６７），其投資於中港上市的新經濟股，包括騰訊、阿里巴巴及美團等，完善布

署新經濟股下一輪升勢。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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