《拆局麒想－林嘉麒》恒生科技指數長期發展看好，留意三隻科技股

《拆局麒想》港股長期處於估值低，吸引力欠奉，皆因成分股比例中，金融業佔

５０﹒１１％，地產股佔１０﹒２４％，形成「恆指」變「騰指」，投資者單買騰訊

（００７００）便算。近年科技公司相繼到港，據恆生指數公司統計，截至２０２０年６月底，

港股主板已有１６３家的科技公司，整體股市市值佔比從２０１７年的１４﹒６％增加至

３３﹒２％，僅落後於金融類股，佔比豐富得多。投資科技主題吸引，或許是造成近期不時見到

２０００億港元成交的盛況的原因。



恆生科技指數成立，普遍行內人並不認為相關指數股會起太大作用，筆者部分認同。首先，

以追蹤指數角度的資金看。截至２０１９年底，全球追蹤ＭＳＣＩ指數的資金有１３萬億美元，

其中追蹤ＭＳＣＩ的ＥＴＦ產品數量多，達１３００餘隻。但是，美國市場方面，主動型ＥＴＦ

在美國只佔ＥＴＦ市場一小部分，截止２０１９年１０月底約佔資產管理規模２％。再比較香港

，最大ＥＴＦ香港盈富基金（０２８００）總市值９２２億元，佔港股總市值４１﹒８萬億元的

２﹒２％，情況相約。恆生科技指數成分股３０隻市值超過１０萬億元，是僅次納斯達克指數（

總市值１４萬億美元）成為全球第二大單一市場的科技股指數。不過以主動型ＥＴＦ佔總市值２

％的推算下，規模大約只有２００億元，數量不算很大。



大行亦有相近看法，摩根士丹利發表研究報告認為，推出恆生科技指數對中國股票市場是有

利，惟看好的是ＭＳＣＩ中國指數。ＭＳＣＩ中國指數裡，恆生科技指數成分股已佔４３﹒８％

；但相比恆指，只預期佔２３﹒２％（預期阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、小米（

０１８１０）將於９月正式成為恆指成分股佔比１１﹒８％）。事實上，ＭＳＣＩ中國指數規模

大，作為國際投資者，相信會以此作為投資標的。當然，我們不能排除恆生科技指數未來的發展

及其重要性，惟相信外資仍會以ＭＳＣＩ中國指數為先。



不過，港股市場發展為科技股中心仍有期待的。在十大股票中按２０２０年６月的交易價值

計算，其中５家是科技公司。科技股在香港市場的重要性不用懷疑，估計未來將有更多金融機構

推出與指數掛勾的產品，包括基金和衍生產品，料恆生科技指數可成為恆指和國指之後，另一隻

香港的旗艦指數。指數基金及衍生產品可以吸引更多投資者及流動性，甚至是吸引在岸市場的投

資者。再者，預期未來新成立的ＥＴＦ及其他基金產品將以恆生科技指數為基準而推出，近期中

概股回歸香港第二上市熱潮可令投資氣氛延續，使科技指數組成更均衡，還看未來業務的發展了

。



值得留意的是，現是第二上市的阿里巴巴、網易（０９９９９）、京東（０９６１８）並不

在港股通交易名單之內，因此內地投資者暫時未能納入其投資標的，不過，在恆生科技指數成立

後，追蹤其指數基金可在內地與香港基金互認安排下，得到內地投資者的參予，對於三者未來資

金流入應該最為明顯。除港交所最為受益外，首選順序是，阿里於恆生科技指數佔比

８﹒５３％，下月假如納入恆指內估計又佔５％；其次是京東，佔指數４﹒８４％；網易佔

２﹒４６％。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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