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即市新聞

22/07/2020 13:01

《拆局麒想－林嘉麒》恒生科技指數長期發展看好，留意三隻科技股

　　《拆局麒想》港股長期處於估值低，吸引力欠奉，皆因成分股比例中，金融業佔
５０﹒１１％，地產股佔１０﹒２４％，形成「恆指」變「騰指」，投資者單買騰訊
（００７００）便算。近年科技公司相繼到港，據恆生指數公司統計，截至２０２０年６月底，
港股主板已有１６３家的科技公司，整體股市市值佔比從２０１７年的１４﹒６％增加至
３３﹒２％，僅落後於金融類股，佔比豐富得多。投資科技主題吸引，或許是造成近期不時見到
２０００億港元成交的盛況的原因。
　
　　恆生科技指數成立，普遍行內人並不認為相關指數股會起太大作用，筆者部分認同。首先，
以追蹤指數角度的資金看。截至２０１９年底，全球追蹤ＭＳＣＩ指數的資金有１３萬億美元，
其中追蹤ＭＳＣＩ的ＥＴＦ產品數量多，達１３００餘隻。但是，美國市場方面，主動型ＥＴＦ
在美國只佔ＥＴＦ市場一小部分，截止２０１９年１０月底約佔資產管理規模２％。再比較香港
，最大ＥＴＦ香港盈富基金（０２８００）總市值９２２億元，佔港股總市值４１﹒８萬億元的
２﹒２％，情況相約。恆生科技指數成分股３０隻市值超過１０萬億元，是僅次納斯達克指數（
總市值１４萬億美元）成為全球第二大單一市場的科技股指數。不過以主動型ＥＴＦ佔總市值２
％的推算下，規模大約只有２００億元，數量不算很大。
　
　　大行亦有相近看法，摩根士丹利發表研究報告認為，推出恆生科技指數對中國股票市場是有
利，惟看好的是ＭＳＣＩ中國指數。ＭＳＣＩ中國指數裡，恆生科技指數成分股已佔４３﹒８％
；但相比恆指，只預期佔２３﹒２％（預期阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、小米（
０１８１０）將於９月正式成為恆指成分股佔比１１﹒８％）。事實上，ＭＳＣＩ中國指數規模
大，作為國際投資者，相信會以此作為投資標的。當然，我們不能排除恆生科技指數未來的發展
及其重要性，惟相信外資仍會以ＭＳＣＩ中國指數為先。
　
　　不過，港股市場發展為科技股中心仍有期待的。在十大股票中按２０２０年６月的交易價值
計算，其中５家是科技公司。科技股在香港市場的重要性不用懷疑，估計未來將有更多金融機構
推出與指數掛勾的產品，包括基金和衍生產品，料恆生科技指數可成為恆指和國指之後，另一隻
香港的旗艦指數。指數基金及衍生產品可以吸引更多投資者及流動性，甚至是吸引在岸市場的投
資者。再者，預期未來新成立的ＥＴＦ及其他基金產品將以恆生科技指數為基準而推出，近期中
概股回歸香港第二上市熱潮可令投資氣氛延續，使科技指數組成更均衡，還看未來業務的發展了

　
　　值得留意的是，現是第二上市的阿里巴巴、網易（０９９９９）、京東（０９６１８）並不
在港股通交易名單之內，因此內地投資者暫時未能納入其投資標的，不過，在恆生科技指數成立
後，追蹤其指數基金可在內地與香港基金互認安排下，得到內地投資者的參予，對於三者未來資
金流入應該最為明顯。除港交所最為受益外，首選順序是，阿里於恆生科技指數佔比
８﹒５３％，下月假如納入恆指內估計又佔５％；其次是京東，佔指數４﹒８４％；網易佔
２﹒４６％。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
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