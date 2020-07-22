《樓市亮話－湯文亮》外來、本土、全世界對樓價影響

《樓市亮話》有老友話香港住宅樓價冇天理，點解甲廈與商舖價格都下跌，而住宅樓價竟然

不跌，中原指數比年初還有１－２％升幅，老友用冇天理來形容，應該手上沒有住宅單位，就算

有，都只是用作自住的一個，如果有幾個住宅單位，老友或者會用天開眼來形容。



我講大家或者唔相信，商舖、住宅、甲廈根本是不同類，不過大家都統稱為之地產，就好似

豬牛羊一樣，根本是不同類，大家統稱為家畜，如果在印度賣牛，伊斯蘭國家賣豬，一定賣唔出

，但是否能夠話豬或者牛唔值錢，一定唔可以，所以，大家一定要了解舖位、住宅、甲廈對手，

才可以話現在的價格是否合理。



先講跌得最多舖位，尤其是Ａ級舖，大家要明白，Ａ級舖的生意對象是外來人士，尤其是國

內遊客，現在香港封關封城，基本上沒有外來遊客，租客冇生意一定要求業主減租，租金下跌，

樓價亦相應地下跌，以最近調查來說，Ａ級舖樓價平均跌了三成，部分Ａ級舖租金跌幅超過三成

，代表Ａ級舖位業主不但有實力，而且亦樂於防守，業主期望開關之後，租金與樓價會作出Ｖ型

反彈。



住宅，尤其是基層需要的小型單位，樓價出乎意料之外不跌反升，主要原因是小型單位的對

象是本土人士，而香港小型單位供應量基本上長期不足，如果不是有疫情降低需求，我恐怕樓價

早已飆升，換句話說，如果香港經濟不太差，不影響一般市民買樓需求和意欲，小型住宅樓價很

難下跌。



有人很奇怪，在社運及疫情影響下，甲廈價格不是跌了很多，大約１０－１５％，租金亦大

約如此，不少人認為不合理。其實，大多數甲廈對象是全世界，各類金融產品、投資、股票買賣

，如果不是疫情影響全世界，基本上甲廈租金是不會跌，就算疫情影響全世界，但對於金融產品

的影響有限。所以，甲廈並沒有大跌，不過，就算疫情緩和，甲廈亦不會大升，沒有大跌又如何

會大升。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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