《豪匯有期－陳健豪》美元急跌，短線仍有反彈機會

《豪匯有期》美匯指數跌穿９５﹒７後加速向下，執筆時再度測試３月份低位９４﹒６－

９４﹒８支持區，美元大方向下跌不變，但目前再追沽風險同樣不少，前支持９５﹒７已成為目

前的阻力，即市交易區間將在９４﹒６－９５﹒７，進一步阻力分別在９６﹒８及９７﹒４。美

元急跌乃分別遇到歐洲好消息及美元壞消息同時出現的結果。



先講歐洲，歐盟在上周末本未能如期結束會議，但在加時談判下，最終到第四日終於達成共

識。反對的四國跟需要得到救助金的南歐國家立場不同，自然一邊不想借、另一邊則不想還錢，

一方面目前財政健存的國家難保他朝君體也相同需要救濟，另一方面自然想拿更多著數，在未來

７年將獲得常規預算的現金折扣，即未來預期支出將減少。歐盟被外界視為團結，乃過去１０年

自歐債危機後出現的最好消息，歐元阻力將分別在１﹒１５７０及１﹒１６２０，支持位在

１﹒１４２２及１﹒１３７０。



加速歐元甚至刺激金價、銀價急升的，乃美元弱勢。美國疫情失控，每日確診人數創新高，

自然令投資者聯想到美國實體經濟受衝擊，美國第三季度ＧＤＰ或再受拖累。同時補貼方案、每

星期６００美元即將於７月底到期，而國會月底前需要通過延長失業救濟金緊急法案，否則對經

濟傷害極大。目前民主、共和兩黨分歧極大，民主黨作為反對黨，自然希望派糖爭選票，但執政

黨共和黨雖同意派錢，但庫房壓力太大，每星期開支就高達１５０億美元。而８月眾議院將休會

至９月、參議院８月７日後休會，意味兩黨需要在７月底前通過議案，在時間愈來愈少下成為美

元下跌的藉口。即使成功通過，美國財政赤字壓力將大大增加，財赤擴大又成為美元下跌的另一

原因，這解釋了為何我自５月底起一直看淡美元的原因。有讀者問及我早前在其他媒體提及美元

急速反彈的逃生門是否仍然維持看法，我仍認為外幣若要再開車向上，首先需要美元有一次像樣

的反彈，以震走實力不夠及信心不足的投資者，可視為下一次趁低吸納的良機。

《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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