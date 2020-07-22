《缸邊嫺談－黃惠嫺》新經營模式啟動消費市場，餐飲外賣平台受惠

《缸邊嫺談》２０２０年７月１５日，中國國家發改委等十三部門聯合發布《關於支持新業

態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見》。意見從４個方面提出支持１５種新業態

新模式發展，包括在線教育、互聯網醫療、線上辦公、數位化治理、產業平台化發展、傳統企業

數字化轉型、「虛擬」產業園和產業集群、「無人經濟」、培育新個體經濟支持自主就業、發展

微經濟鼓勵「副業創新」、探索多點執業、共用生活、共用生產、生產資料共用及數據要素流通

。



而在培育發展共用經濟新業態，創造生產要素供給新方式方面，意見提出拓展共用生活新空

間的新業態新模式。當中包括鼓勵共用出行、餐飲外賣、團購、在線購藥、共用住宿、文化旅遊

等領域產品智能化升級和商業模式創新，發展生活消費新方式，培育線上高端品牌。本期文章介

紹餐飲外賣行業的原因是在疫情影響下，為防止疫情輸入、蔓延、輸出，從而控制疾病傳播，全

國各地均採取「社區封閉式管理」，即社區內的人員進出受到限制，並要保持一定的社交距離。

因此，對於習慣線下生活的市民而言，其日常生活受到嚴重影響，外出用餐減少，居民透過外賣

服務解決基本日常生活及一日三餐的需求大幅上升。



現時內地兩大餐飲外賣平台－－美團點評（０３６９０）及餓了麼（阿里巴巴

（０９９８８）旗下餐飲外賣平台）合共擁有約９成市佔率，而這兩大外賣餐飲巨頭亦正在布局

與生活需求及服務相關的即時配送平台。



中國國家統計局公布，２０２０年１至６月份，全國網上零售額達５﹒１５萬億元（人民幣

．下同），按年增長７﹒３％，亦較今年首５個月上升２﹒８個百分點。其中，吃類和用類商品

同比分別增長３８﹒８％和１７﹒３％，較今年１至３月份互聯網銷售的吃類和用類商品同比分

別增長３２﹒７％及１０％的增速加快，可見線上生活服務領域增長潛力巨大。



由２０２０年年初至今，餐飲外賣平台股板塊升幅達２４﹒０５％，走勢大幅跑贏恆指。在

疫情之下，內地市民減少外出，減少相互接觸，令網購餐飲外賣、生鮮食品及雜貨成為市民新的

日常購物模式，進一步加速了生活服務電子商務的發展。另根據艾瑞諮詢公司的報告，生活服務

電子商務行業的規模早於２０１７年已達到２７０５０億元，預計到２０２３年更將增加至

８０１１０億元，複合年增長率達１９﹒８％。隨著生活水平的提高，中國內地消費者在餐飲外

賣、到店餐飲及食品零售方面的消費越來越多，衍生出了另一主流趨勢：由於配送日益簡單便捷

，愈來愈多消費者選擇在線上訂購食物，及其後在線下接收配送。根據艾瑞諮詢公司的報告，由

２０１７年至２０２３年，預計餐飲消費的複合年增長率可達８﹒８％，有望超過同期非餐飲食

品消費８﹒０％的複合年增長率；當中餐飲外賣更有望實現３１﹒０％的複合年增長率。



從消費者一方看，疫情期間進一步加速了用戶消費行為的培養；從商戶一方看，疫情進一步

加速了其商業模式數字化的進程，特別是許多注重高質量供應的品牌餐廳，因這些餐廳傳統上較

專注於到店餐飲而非外賣服務。於２０２０年第一季度，許多以往並無提供或提供非常有限度外

賣服務的高級餐廳、高評價餐廳、連鎖餐廳、黑珍珠餐廳（由美團點評於２０１８年推出的一個

中國飲食文化特色的餐廳評價體系），及五星級酒店餐廳開始上線外賣業務，作為疫情下營運業

務的主要手段之一。而餐飲外賣成為發改委支持發展的其中一種新業態新模式，在營商環境及內

地市民生活模式的持續改變下，加上利好政策的推動，預料特別有利於已搭建好完善線上線下及

獨立配送平台的企業，因該等企業已早著先機，可更快利用已搭建好的平台進一步將業務擴展至

生活需求及服務領域，透過提升平台的利用率來擴大收入。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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