【修例風暴】警方票控元朗近百人涉違限聚令，許智峯周偉雄被捕

《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚為７﹒２１元朗事件一周年，有市民發起晚上在元朗形點

商場（ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ）聚集，防暴警員入商場驅散，拉起封鎖線，並截查市民，有人被票

控違反限聚令，另有５人被捕。

葵青區議員周偉雄高舉寫有「光復香港 時代革命」等字眼紙牌，被警方警告或涉嫌違反《

港區國安法》，並被拉入防線內，其後被鎖上手扣拘捕。

晚上９時，議員許智峯因阻差辦公被捕，他雙手被鎖上手銬帶返警署扣查。直至凌晨他步出

警署並指，警方並無對其作出任何控告，報稱被扣留約２小時後獲無條件釋放。他表示會保留追

究責任，向涉事警員作出私人檢控，並對警方作出強烈遣責。



＊警方澄清絕無近距離向人頭部發射胡椒球槍＊



警方表示，截至昨晚１１時，元朗區內共有９６人涉嫌違反禁聚令被票控；１名５２歲男子

涉嫌違反《港區國安法》被捕，２男１女涉嫌阻差辦公被捕，另外１名男子涉嫌違反宵禁令被捕

。

另外，警方在社交專頁說，一名考慮參選立法會的人，在網上指稱警方於元朗又新街，以胡

椒球槍近距離直射一名男子的頭部。警方澄清，絕對無在「一個拳頭位」的距離，向人頭部發射

胡椒球槍。（ｃｗ）（ｚｚ）

