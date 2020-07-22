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22/07/2020 09:01

【修例風暴】警方票控元朗近百人涉違限聚令，許智峯周偉雄被捕

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚為７﹒２１元朗事件一周年，有市民發起晚上在元朗形點
商場（ＹＯＨＯ　ＭＡＬＬ）聚集，防暴警員入商場驅散，拉起封鎖線，並截查市民，有人被票
控違反限聚令，另有５人被捕。
　　葵青區議員周偉雄高舉寫有「光復香港　時代革命」等字眼紙牌，被警方警告或涉嫌違反《
港區國安法》，並被拉入防線內，其後被鎖上手扣拘捕。
　　晚上９時，議員許智峯因阻差辦公被捕，他雙手被鎖上手銬帶返警署扣查。直至凌晨他步出
警署並指，警方並無對其作出任何控告，報稱被扣留約２小時後獲無條件釋放。他表示會保留追
究責任，向涉事警員作出私人檢控，並對警方作出強烈遣責。

＊警方澄清絕無近距離向人頭部發射胡椒球槍＊

　　警方表示，截至昨晚１１時，元朗區內共有９６人涉嫌違反禁聚令被票控；１名５２歲男子
涉嫌違反《港區國安法》被捕，２男１女涉嫌阻差辦公被捕，另外１名男子涉嫌違反宵禁令被捕

　　另外，警方在社交專頁說，一名考慮參選立法會的人，在網上指稱警方於元朗又新街，以胡
椒球槍近距離直射一名男子的頭部。警方澄清，絕對無在「一個拳頭位」的距離，向人頭部發射
胡椒球槍。（ｃｗ）（ｚｚ）

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