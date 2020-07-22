【新冠肺炎】據報行會通過立法強制市民在室內公共場所須戴口罩

《經濟通通訊社２２日專訊》據《無綫新聞》引述消息報道，行政長官會同行政會議通過立
法，強制市民在室內公共場所必須戴口罩，預料周五凌晨起實施。
港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目上表示，政府應趁醫療系統未崩潰前，馬
上就防控措施加辣，包括全日禁止堂食，以及強制市民外出戴口罩。他認為政府不可迴避規管市
民在戶外也要強制佩戴口罩。（ｃｌ）
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