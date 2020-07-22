【新冠肺炎】消息：灣仔警總女警長初步確診，住油塘紀律部隊宿舍

《經濟通通訊社２２日專訊》消息透露，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日初步確診。
據悉，該名女警長隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，最後上班日是本周一（
２０日），居於油塘紀律部隊宿舍。她最後一日上班是本月２０日，早前曾因身體不適而請病假
求醫。（ｃｌ）
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