【立會選戰】譚耀宗敦促政府為９月選舉制定後備方案

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，鑑於本港疫情嚴峻，政府應該盡早

為９月立法會選舉制定後備方案。

被問到會否擔心政府一旦將立法會選舉延期，會給予西方國家再制裁香港的藉口，譚耀宗指

，即使選舉要延遲，也只因疫情，而非政治原因。

他又認為，選民只要在香港有居住的地方，就算不是在港經常居住，都合資格投票。

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