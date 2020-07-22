【國安立法】蔡展鵬出任警隊國家安全處處長

《經濟通通訊社２２日專訊》據最新一期警隊刊物《警聲》披露，原助理處長（保安）蔡展

鵬已正式升任為警務處國家安全處處長。

蔡展鵬１９９５年加入警隊任職督察，在警隊服務近２４年，主要負責保安情報和行動工作

，亦曾在前線擔當不同的行動指揮崗位。他去年１月擢升為助理處長，執掌保安部。（ｃｌ）

