【國安立法】蔡展鵬出任警隊國家安全處處長

《經濟通通訊社２２日專訊》據最新一期警隊刊物《警聲》披露，原助理處長（保安）蔡展
鵬已正式升任為警務處國家安全處處長。
蔡展鵬１９９５年加入警隊任職督察，在警隊服務近２４年，主要負責保安情報和行動工作
，亦曾在前線擔當不同的行動指揮崗位。他去年１月擢升為助理處長，執掌保安部。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西 譚耀宗及李慧琼等撐場
|FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」 侵侵連任劇本高潮將至
|財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張 騰訊、港交所沽壓重 港股插577點收25057
|中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館 滬指尾市殺跌人幣插水
|財經熱話22/07/2020
【立會選戰】張華峰報名參選爭取連任金融服務界議員 冀助券商參與「理財通」
|FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元 歐盟謀政經「大重建」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰