【新冠肺炎】下周三起美國到港人士需提供３日內病毒陰性證明

《經濟通通訊社２２日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，坐飛機到港需要提供核酸檢測

呈陰性７２小時有效證明的高風險地區，將擴大至美國及哈薩克，下周三（２９日）起實施。

目前需要出示陰性證明才可上機到港的國家，還包括孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯

坦、菲律賓和南非。

他們要有預訂香港酒店１４日的確認書，才可以上機。（ｃｗ）

