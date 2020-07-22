【新冠肺炎】醫思醫療推出３款自選深喉唾液測試計劃，４００元起

《經濟通通訊社２２日專訊》香港醫思醫療集團（０２１３８）公布，推出３款自選深喉唾
液測試計劃，並由政府認可的化驗機構進行測試。有關測試獲歐美有關當局認可，收費由４００
至１１００元，最快可１至２個工作天可獲取檢查結果。
醫思醫療提供深喉唾液測試第２及３項計劃是採用一種「逆轉錄聚合酶鏈式反應」（ＲＴ－
ＰＣＲ）測試技術，根據已被驗證的研究結論，這分析測試對檢測２０１９冠狀病毒的靈敏度和
特性均高達９９﹒９％。（ｃｗ）
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