【企業盈喜】保寶龍科技（０１８６１）料中期純利增加最少５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》保寶龍科技（０１８６１）公布，預計截至６月３０日止中期

純利將較去年同期純利約１７６０萬元大幅增長不少於５０％，至２６４０萬元。

該集團指，預期純利增長主囚持續致力強化營運管理及改善營運成本控制，藉以減輕新冠病

毒病大流行對營運業務的負面影響，並開發一系列新消毒產品，以應付新冠病毒病大流行下的需

求，以及上市產生的專業費用減少。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

