【企業盈警】豐德麗（００５７１）料全年度虧損增至最少８０億元

《經濟通通訊社２２日專訊》豐德麗（００５７１）公布，預期截至７月３１日止年度虧損
不少於８０億元，去年同期虧損約７８００萬元。
該集團指，錄虧損主因預期出售麗豐控股（０１１２５）５０﹒９９％股權而虧損約８０億
元，因而錄一次性虧損所致，且麗豐不再為其間接全資附屬而不會把麗豐業績綜合入帳於其財務
報表內。
該集團預期於１０月下旬公布業績。（ｗｈ）
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