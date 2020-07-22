【企業盈警】麗豐控股（０１１２５）料全年度盈轉虧損

《經濟通通訊社２２日專訊》麗豐控股（０１１２５）公布，預期截至７月３１日止年度錄
得虧損，去年度盈利約６﹒６９億元。
該集團指，轉盈為虧主因物業估值下降，目前可得最新管理資料包括截至４月３０日止９個
月虧損約７億元，以及就因新型冠狀病毒疫情爆發導致市況惡化及對其業務受阻所作出評估。
該集團預期於１０月下旬公布業績。（ｗｈ）
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