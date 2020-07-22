【企業盈警】海昌海洋公園（０２２５５）料中期虧損不逾９億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》海昌海洋公園（０２２５５）公布，繼早前發盈利警告後，預

期截至６月３０日止中期虧損不超過９億元人民幣，去年同期虧損約９１４０萬元人民幣。

該集團指，虧損擴大主因受新型冠狀病毒的持續影響，以及受《關於做好新冠肺炎疫情常態

化防控工作的指導意見》等相關限流控距、暫不恢復跨省旅遊方面限制政策的影響。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

