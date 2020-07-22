【企業盈喜】濱江服務（０３３１６）料中期純利增逾９０％

《經濟通通訊社２２日專訊》濱江服務（０３３１６）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年增長超過９０％，至約９２４９萬元人民幣。
該集團指，淨利潤增加主因在管項目和在管建築面積增加、業主增值服務與非業主增值服務
收入均上升、２０１９冠狀病毒疫情期間受社會保險減免政策影響及期內並無上市費用。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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