【企業盈喜】威華達（００６２２）收回應收貸款１﹒５５億元

《經濟通通訊社２２日專訊》威華達（００６２２）公布，繼早前發盈利預喜後，於本周一
（２０日）收回應收貸款１﹒５５億元。
該集團指，截至去年１２月３１日止年度，根據香港財務報告準則第９號，就有關收回應收
貸款預期信貸虧損作出虧損撥備９２７０萬元。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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