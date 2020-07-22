《日入而息》強制室內場所戴口罩明起實施，中美局勢緊張港股受壓

《今天重點》﹡陳肇始稱明日起市民在室內公共場所必須戴口罩；限聚令等法律框架有效期

延至１２月３１日；勸喻後堅持不戴口罩或戴得不正確即屬違法

﹡傳林鄭向中央請求支援，陳肇始指內地有了解需否協助

﹡本港新增１１３宗確診單日新高，１０５宗屬本地感染

﹡新城電台有員工初步確診，全台暫停運作

﹡張華峰報名參選，爭取連任立法會金融服務界議員；張華峰冀未來中港兩地

可加強金融領域互聯互通

﹡建制派梁美芬、鄭泳舜及陳凱欣報名參選爭九西三席；民建聯周浩鼎報名轉

戰新界西，譚耀宗及李慧琼等撐場

﹡中國駐休斯敦領事館冒煙驚動消防，傳由焚燒文件引起；美國官員表示下令

關閉中國休斯敦總領館為保護知識產權



《即日市況》﹡中美局勢緊張，騰訊、港交所沽壓重，港股插５７７點收２５０５７



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒３７％，科創板周年首批解禁股表現平穩



《美元匯價》﹡歐元初步阻力１﹒１５８０，低位仍可吸納；歐元最新報１﹒１５６１╱

６５，日圓最新報１０７﹒０１╱０２



《公司資訊》﹡中地乳業（０１４９２）升近五成四後下午起停牌

﹡中國飛鶴（０６１８６）擬開放集團工廠及物流服務商倉庫予公眾參觀

﹡太平洋酒吧（０８４３２）以５３１萬元租賃上水馬會道物業

﹡滴滴出行表示ＩＰＯ非優先事項，目前暫無上市計劃；滴滴發生股權被網拍

烏龍事件，公司回應ＩＰＯ非當前最優先事項

﹡石四藥（０２００５）附屬治療慢性便秘藥生產註冊獲藥監局批准

﹡萬科香港屯門「Ｌｅ Ｐｏｎｔ上源」已售出約９５％

﹡美團（０３６９０）冀借助無人配送車來應付未來五年外賣訂單３－４倍的

增長

﹡香港會計師公會對金衛醫療（００８０１）前執董江金裕作出監管行動

﹡國泰（００２９３）與空中巴士公司達成協議延遲客機交付；國泰每月營運

虧損現金降至約１５億元；供股文件派發或因政府特別工作安排而有所延遲

﹡壹家壹品（０８１０１）建議股份十合一

﹡港交所（００３８８）中國或向離岸投資者開放利率掉期產品

﹡藥明康德（０２３５９）ＷｕＸｉ ＡｐｐＴｅｃ擬減持Ａ股不超過總股本

１％

﹡思摩爾國際（０６９６９）周五收市後即獲納入恆生綜合指數

﹡中播控股（００４７１）擬購兩夥新衛星拓展一帶一路車聯網市場

﹡彩虹集團能源（００４３８）上半年薄型光伏玻璃產品銷量升３３３％

﹡外媒表示富士康（０２０３８）青島晶片封測工廠已動工，總投資６００億

元人民幣

﹡瑞聲科技（０２０１８）子公司引入戰投，獲增資共１１﹒５億元人民幣

﹡有利集團（００４０６）擬出售新加坡物業，料錄收益３３０萬元

﹡盛業資本（０６０６９）出售兩筆應收帳款，共涉資逾１﹒３億元人民幣

﹡楓葉教育（０１３１７）委任曹曉峰為首席營運官，李永濤為聯席首席財務

官

﹡睿見教育（０６０６８）來屆將增加新生學費及住宿費９％至３８％

﹡中華汽車（０００２６）料香港及倫敦的物業投資估值或受疫情影響而錄得

重估虧損

﹡亞盛醫藥（０６８５５）ＡＰＧ－１１５已在中國完成首例患者給藥

﹡創業集團（０２２２１）就收購北京天地人環保科技１８％股權訂立諒解備

忘錄



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）優惠企業所得稅率差額獲退還，於今年財

報反映

﹡外電指平保（０２３１８）旗下陸金所尋求最快今年赴美上市

﹡大唐發電（００９９１）上半年發電量按年下跌１﹒７９％



《神州民企》﹡吉利（００１７５）擬科創板上市，富豪汽車指暫停合併談判

﹡綠城中國（０３９００）贖回全部２０２０年可贖回優先永續債券



《中國要聞》﹡粵港澳大灣區首筆融資資產跨境轉讓業務落地廣州

﹡長春祭樓市調控新招，公積金二次申請買樓須加息一成

﹡深圳祭樓市辣招網簽量周挫五成，投資者出走臨深片區

﹡北京電子煙投訴激增，控煙協會籲當地盡快修例監管

﹡深圳開全國首張電子煙罰單，罰款２０００元人民幣

﹡中國願與法交易所交流，發展跨境ＥＴＦ、存託憑證等

﹡螞蟻集團與珠海市不動產登記中心簽合作框架協議

﹡工信部表示上半年移動互聯網累計流量按年增長３５％

﹡財政部第三次續發行７００億元抗疫特別國債（四期）

﹡台北上海雙城論壇開幕，柯文哲隱晦表述「一家親」

﹡人行下發區塊鏈技術金規則，從頂層設計角度給出規範

﹡江蘇表示中行「原油寶」客戶可就爆雷事件提民事訴訟

﹡人行暫停逆回購，單日零投放零回籠

﹡港澳居民應聘大灣區事業單位應擁護共產黨及社會主義

﹡最高法回應民間借貸利率司法保護上限過高：正在調整

﹡上交所表示推動長三角優質科創企業登陸科創板

﹡上金所放寬白銀延期合約保證金比例至１３％

﹡上海靜安區將大力推進大數據雲計算等新技術新產業

﹡新三板精選層下周一成立，首批３２家企業掛牌交易

﹡拼多多自辦團購活動補貼賣特斯拉，強調購車渠道正軌

﹡中國駐休斯敦領事館冒煙驚動消防，傳由焚燒文件引起；美國官員表示下令

關閉中國休斯敦總領館為保護知識產權

﹡共和黨促華府將未達美審計標準在美上市中資企業除牌

﹡回應美國制裁，新疆四官員齊稱在美無資產亦沒興趣去

﹡社科院學者表示中國單個金融機構被精準制裁的可能性升

﹡商務部延長美國進口正丙醇雙反調查六個月

﹡陸金所表示對尋求赴美上市傳聞不予置評

﹡華為申請Ｔｙｐｅ－Ｃ接口防腐蝕專利

﹡中國外交部力陣美國「罪狀」，若一意孤行必堅決回應

﹡中汽協表示６月汽車進出口金額較上月多，進口增速明顯

﹡報告指中國富人將增加對私人醫療及技術領域的投資

﹡中國６月進口特斯拉汽車註冊量較上月增加超過１倍

﹡新能源車補貼過渡期結束，特斯拉調整購車政策

﹡上交所發布科創５０指數，全日成交９﹒９億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股逼近歷史高位，收１２４７３﹒２７點升０﹒６％



《其他消息》﹡擬爭超區連任，李慧琼拜會新民黨自由黨拉票

﹡羅冠聰晤蓬佩奧，籲國際社會強硬回應ＤＱ立會參選人

﹡黃之鋒稱早前收到匯豐銀行來電查戶口帳目

﹡蓬佩奧支持英國對華強硬立場，或於七國集團層面行動

﹡建制派梁美芬、鄭泳舜及陳凱欣報名參選爭九西三席

﹡張華峰報名參選，爭取連任立法會金融服務界議員；張華峰冀未來中港兩地

可加強金融領域互聯互通

﹡譚耀宗敦促政府為９月選舉制定後備方案

﹡政府就４﹒９吉赫頻帶新增頻譜指配展開公眾諮詢，直至下月１８日

﹡報道指海港城向商戶提供租金優惠，但需延長租約最少１８個月

﹡深股通額度全日用７２．４億元；滬股通額度全日流走８．５億元，陸股通

淨流入４２億

﹡今屆ＤＳＥ狀元７人均來自傳統名校，聖保羅男女３人女拔２人

﹡董建華稱香港成就非其他國家所賜，西方不應在疫情下切斷科學合作



《新冠肺炎》﹡本港新增１１３宗確診單日新高，１０５宗屬本地感染

﹡房屋署再有一名高級技術主任確診

﹡廣東省委書記赴深圳口岸，調研嚴防疫情輸入工作

﹡ＤＳＥ今放榜，考評局指電子版派成績單早上運作暢順

﹡下周三起美國到港人士需提供３日內病毒陰性證明

﹡據報行會通過立法強制市民在室內公共場所須戴口罩

﹡何栢良稱政府應馬上加辣，倡全日禁堂食並強制戴口罩

﹡施羅德表示新冠疫情或引爆新一輪塑膠污染危機

﹡陳肇始稱明日起市民在室內公共場所必須戴口罩；限聚令等法律框架有效期

延至１２月３１日；勸喻後堅持不戴口罩或戴得不正確即屬違法

﹡新城電台有員工初步確診，全台暫停運作

﹡標普表示湖北省經濟復甦步伐較慢，省政府面臨財政壓力

﹡警方證實一名駐守財富調查組女警長初步確診

（ｚｚ）

