《油金掠影》中美緊張關係進一步升溫，油價下滑金價創九年高位

《經濟通通訊社２３日專訊》美國原油庫存意外增加，加上中美緊張關係進一步升級，油價

周三（２２日）小幅下滑。

布蘭特原油期貨收跌０﹒０３美元，報每桶４４﹒２９美元。美國原油期貨下滑０﹒０２美

元，至每桶４１﹒９０美元。

美國能源信息署（ＥＩＡ）公布，７月１７日當周，原油庫存增加４９０萬桶至５﹒３６６

億桶，遠高於市場預計的減少２１０萬桶。原油產量上升１０萬桶╱日，至１１１０萬桶╱日。

數據表明美國新冠新增病例急升正衝擊美國的消費。

美國總統特朗普周二（２１日）表示，疫情在好轉之前很可能會變得更糟。

此外，中美緊張關係升溫亦為油價帶來壓力，此前美國突然要求中國限時關閉駐休斯頓總領

館。



＊中國考慮關閉美國駐武漢總領事館＊



中美關係緊張刺激避險需求，金價周三飆升至九年高位，而白銀亦獲追捧，觸及近七年高。

現貨金抽升１﹒３％，至每盎司１８６５﹒６１美元，盤中觸及２０１１年９月以來最高的

每盎司１８７０﹒０１美元，接近同一個月觸及的紀錄高位。而美國黃金期貨上漲１﹒２％，報

每盎司１８６５﹒１美元。

據消息人士表示，中國正在考慮關閉美國駐武漢總領事館，回應美國下令關閉中國駐休斯頓

總領館的做法。

另外，白銀受低利率、投資需求復蘇、生產中斷和工業消費復甦等因素推動，本週迄今已經

上漲逾１７％。

白銀飆升６﹒４％，報每盎司２２﹒６８美元，觸及２０１３年１０月以來最高每盎司

２３﹒０３美元。

其他貴金屬，鈀金跌１﹒３％，報每盎司２１２９﹒２５美元。鉑金漲２﹒６％，至每盎司

９０４﹒９７美元。（ｆｚ）

