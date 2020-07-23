  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2020 07:50

《華爾街內望》美企季績好壞不一，美股向好道指數收高１６５點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美企季績好壞不一，國會繼續就刺激經濟方案展開磋商，美股
周三（２２日）收高。
　　道指高１６５點或０﹒６２％，報２７００５點。標指高１８點或０﹒５７％，報３２７６
點。納指高２５點或０﹒２４％，報１０７０６點。
　　美國周二（２１日）新冠肺炎死亡病例增逾１０００宗，死亡總人數接近１４﹒２萬。專家
警告病例激增，死亡人數可能進一步上升。
　　國會民主共和兩黨在新經濟刺激計劃的細節上仍存在分歧，預計計劃規模將逾１萬億美元，
不過目前距離已經延長發放失業金的計劃到期還有不足兩周時間。
　　全美不動產協會（ＮＡＲ）最新數據顯示，上月美國成屋銷售創紀錄地增２０﹒７％，費城
交易所樓市指數漲３％，跑贏大市。
　　第二季業績正如火如荼公布，微軟盤後跌逾２％，其季度營收下跌。特斯拉盤後漲逾２％，
公司上季意外出現盈利。
　　輝瑞漲５﹒１％，美國將支付１９﹒５億美元購買１億劑其與ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的
新冠肺炎候選疫苗。醫院運營商ＨＣＡ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ季度營收勝預期，跳漲１２％。
　　上日收市已放榜的Ｓｎａｐ急跌６﹒２％，其季度虧損３﹒２６億美元，本季用戶數量增加
預測遜預期。美聯航跌４﹒２％，其第二季調整後虧損達２６億美元。
　　指標十年期國債收益率跌１﹒３個基點至０﹒５９３８％。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西　譚耀宗及李慧琼等撐場
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」　侵侵連任劇本高潮將至
財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張　騰訊、港交所沽壓重　港股插577點收25057
中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館　滬指尾市殺跌人幣插水
財經熱話22/07/2020
【立會選戰】張華峰報名參選爭取連任金融服務界議員　冀助券商參與「理財通」
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元　歐盟謀政經「大重建」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金