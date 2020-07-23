《華爾街內望》美企季績好壞不一，美股向好道指數收高１６５點

《經濟通通訊社２３日專訊》美企季績好壞不一，國會繼續就刺激經濟方案展開磋商，美股

周三（２２日）收高。

道指高１６５點或０﹒６２％，報２７００５點。標指高１８點或０﹒５７％，報３２７６

點。納指高２５點或０﹒２４％，報１０７０６點。

美國周二（２１日）新冠肺炎死亡病例增逾１０００宗，死亡總人數接近１４﹒２萬。專家

警告病例激增，死亡人數可能進一步上升。

國會民主共和兩黨在新經濟刺激計劃的細節上仍存在分歧，預計計劃規模將逾１萬億美元，

不過目前距離已經延長發放失業金的計劃到期還有不足兩周時間。

全美不動產協會（ＮＡＲ）最新數據顯示，上月美國成屋銷售創紀錄地增２０﹒７％，費城

交易所樓市指數漲３％，跑贏大市。

第二季業績正如火如荼公布，微軟盤後跌逾２％，其季度營收下跌。特斯拉盤後漲逾２％，

公司上季意外出現盈利。

輝瑞漲５﹒１％，美國將支付１９﹒５億美元購買１億劑其與ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的

新冠肺炎候選疫苗。醫院運營商ＨＣＡ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ季度營收勝預期，跳漲１２％。

上日收市已放榜的Ｓｎａｐ急跌６﹒２％，其季度虧損３﹒２６億美元，本季用戶數量增加

預測遜預期。美聯航跌４﹒２％，其第二季調整後虧損達２６億美元。

指標十年期國債收益率跌１﹒３個基點至０﹒５９３８％。（ａｌ）

