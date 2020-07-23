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即市新聞

23/07/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》繼續多作退守

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨早（２２日）中段港股即市圖形勢尚屬顯著向好，恆指自然
繼續向第二個量度升幅目標２５７７４進發。於近日從低位反彈的過程中，筆者一直認為短期調
整浪尚未運行完畢，以低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪運行的機會。本來，於市況反彈
了多個交易日後，筆者對後市已有戒心。
　　原本以為，恆指可於今天（２３日）升抵０﹒６１８倍反彈水平２６０１２附近後，才掉頭
回挫；怎料下午市況急轉直下，轉勢的速度實在有點意料之外。觀乎本周二（２１日）指數期權
莊家以更低偏低的引伸波幅開價，相信他們對昨午的急跌市況沒有準備。中美關係進一步惡化，
全球與本港的疫情亦無勢好轉，恐怕港股須先回試日線圖保歷加通道底部支持，再定後向了。各
位好友，請繼續多作退守。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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