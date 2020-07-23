《國金與投資－曾廣標》突然要關中國領事館搞邊科？

《國金與投資》香港股市周三（２２日）尾市突然大幅回落，恆生指數收市跌５７０多點，

把早一日的反彈完全抹掉，翻查原因，與內地《環球時報》老總胡鍚進的一則微博有關，他收到

消息謂美國下令７２小時內關閉中國駐得州休斯頓的總領事館，他形容此為「瘋狂的行為」。



＊「瘋狂行為」令港股尾市急挫＊



當時大約是下午三時左右，Ａ股來不及反應已收市，到三點半，《環球時報網》轉發了胡總

的微博而外交部也發表了回應，港股投資者有認為中美又出大事了，出現了一場不大不小的拋售

，反映出港股近期的人心仍然很不穩定。



外交部發言人指控美方近期種種無理打壓及突然發起前所未有的政治挑釁，警告謂若不收回

關館和逐客令，中方必將作出「正當和必要反應」。之後，美國國務院發言人發表聲明，證實有

此事，指中方侵犯知識產權及偷取個人資料。然而，這種指控似乎不足以要關了領事館這麼大搞

作，畢竟１９７９年中美建交以來休斯敦總領事館作為第一個駐美總領事館，在種種風雨下都未

曾搞到要關門這麼大陣仗。在美國媒體追問下，另一位國務院發言人補充謂中方多年來對美從事

間諜活動，故要採取行動。



＊為何關館逐人，美官台也迷妄＊



事出突然，美國官方宣傳電台「美國之音」的網站曾自行解話說，美方是不滿中方要求美國

駐華外交人員進行病毒檢測才可重返中國工作，美方拒絕後令到很多外交官不能進入中國。然而

，胡老總之後引述消息人士指美方人員如其他國家的外交人員一樣，已陸續安排重返中國。網上

流言是「謠言」。到晚上，「美國之音」也收回了有關的「猜測」。



《環球時報網》黃昏時指出，在胡總爆料之前，原來在休斯敦時間早一日的下午四時正，總

領事館收到要在７２小時封館的要求，美國媒體則謂，在晚上八時，領事館曾發生似是燒文件的

起火事情，還一度引來消防員，但中方不需要消防協助，《環球時報》也證實了有「小火」的消

息。有謂中方可能是要燒毀一些機密文件。



＊內地網民倡關香港美領館＊



中國外交部發言人其後補充，勸告在美的留學生們要小心人身安全，因為曾有同學遭受各種

騷擾甚至是拘捕，中國另一著名官方網「澎湃社」亦引述消息描述中國大使館早前曾接獲炸彈恐

嚇及其他死亡威脅。當中國被特朗普當局不斷妖魔化下，中國在美官民均已變得很不安全似的。

《環球時報》專訪了幾位中國專家分析形勢的發展及如何應對，大多指出要以牙還牙，即是若休

斯敦的外交官被逼撤走，便也對美國關館逐人作為報復，《環球時報》在推特發起投票，問網民

認為哪個美國領事館最有可能被關？六成半人選擇美國駐香港總領事館，排第二的廣州領事館僅

得一成多人選擇，而中國內地的「觀察者網」在微博也進行類似調查，結果也有約有六成半網民

主張關香港總領事館。網民認為美國駐香港有一千多名外交官，完全不合比例，有參與反中亂港

活動。不過，西方傳媒沒有把香港領事館視為選項。



路透社引述消息稱，被報復的可能是武漢領事館，其他西方傳媒也有引述這個說法，但亦有

指出，封武漢領事館等於中斷中美研究病毒的合作，似乎現時還未至於這個地步。



＊並無情報事故，疑特朗普為拉票＊



據ＣＮＮ報道，正在歐洲訪問搞甚麼「抗中共聯盟」的美國國務卿蓬佩奧對事件指是特朗普

回應中共的合理行動，而另一以反中著名的現任署理參議院情報委員會主席魯比奧則指休斯敦一

向是中國在美的間諜活動中心云云。然而，ＣＮＮ引述另一位情報委員會成員，與民主黨結盟的

獨立議員安格斯金謂，近期沒有特別的中國情報事件，指今次可能與四個月後的大選有關。



＊ＣＮＮ爆特朗普集團買大批中國貨＊



值得注意的是，在休斯敦下逐客令之前不久，ＣＮＮ剛爆料謂特朗普家族經營的集團，在去

年至今年５月，從中國進口共８噸重的家具，包括椅子和玻璃門木櫃。ＣＮＮ取得了貨運證據，

猛轟特朗普表面上鼓勵用美國貨，但其家族集團則繼續買中國貨。休斯敦逐客令之後，ＣＮＮ卻

沒有把兩宗事件聯繫起來。



正如博爾頓在回憶錄指出的，特朗普常常講一套做一套，只把個人和家族的私利放在首位。

因此，當又涉醜聞時要對中國顯得更強硬來轉移視線，也是有可能的。



近期，美國疫症持續失控，特朗普的聲望跌至谷底，而唯一有用的檔箭牌就是卸鑊給中國，

及挑起更多糾紛，使美國人在「大敵當前」的假象下，不敢換一個更老邁而無火的總統。反對特

朗普的主流傳媒以至民主黨高層，也都把北京作為假想敵，等於鼓勵特朗普繼續對中國胡亂出招

。



＊大選後才可能修補中美關係＊



對北京來說，若負責美國南方多個主要州份簽證事務的休斯敦總領事館真的要下旗歸國，也

沒有別的選擇，只能針對美國領事館進行反制。不過，若果在現階段對美國主動強硬出擊，則等

於幫特朗普拉票，上策還是有節制地反擊，等待美國大選後看看有沒有機會在中美關係上展新局

。



股市方面，環球股民對中美的交手近期已基本麻木，可謂見怪不怪，除非出現兵戎相見擦槍

走火，否則，股市的敏感反應料不會擴散開去。《資深評論員 曾廣標》



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