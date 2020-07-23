《行內行外－梁崇讓》「疫境」和「逆境」下的業界困境

《行內行外》政經環環緊扣永遠都是分不開的，在今次新冠肺炎疫情與中美兩國矛盾、黑暴

亂港、港版國安法、中概股回歸、量化寬鬆等等因素下，香港的金融股票市場不斷受到牽動漲急

退速。由於股票市場的資金流動性較強，香港屬外向形經濟，又是國際金融中心之一，更是資金

自由進出的城市，因此香港股市對任何訊息都特別敏感，市況可突然３６０度轉勢，令投資者經

常猶如坐過山車，大起大落，至於有人謔稱香港股票市場為國際大鱷提款機，是否屬實？相信普

羅投資者已心中有數了。



＊港已陷中美角力漩渦＊



現時歐美金融聲稱由市場主導和屬自由經濟的國家，其實背後大都由央行和政府主導行事，

市場早已失去了原有市場的主導動力，形成大部分資本市場都受政府政策所牽動。因美國帶頭不

繼推出大額量化寬鬆政策，逼使其他國家跟隨，目前該政策已是全球經濟的動力和導向，香港市

場更因中美矛盾，添加了更多不明朗的因素。日前香港落實港版國安法，美國總統特朗普發出行

政命令正式取消香港特殊待遇地位、並視香港與中國內地其他城市無異、取消港人特區護照優待

、視為獨立關稅區、禁止美國技術輸出和移交逃犯、以致學術和警隊交流均受影響。特朗普同時

宣布已簽署國會早前通過的《香港自治法案》，授權制裁損害香港自治的人，以及與他們有業務

往來的銀行。



香港的特殊環境早已陷入於中美角力的漩渦當中，有外電報道，歐資大行德意志銀行，將新

任亞太區行政總裁的駐紮地，由香港遷往新加坡，至於其他外資銀行會否跟隨還待觀察。有分析

家指出，匯豐和渣打暫時應不會撤離這個會生金蛋的市場，只是港版國安法可能會加快香港金融

業「外資退、中資進」的速度和局面，這種說法也有其道理。在歷史因素下，香港一直擔任轉口

港的角色，因此由中國或其他地方經香港轉口到美國的商品貨物必受影響，會逼使出口商遷往其

他地方運作。



＊炒前景也要留意業績＊



在還未有港版國安法出台之前，中美矛盾早有惡化趨勢，很多在美上市的中概股心存回歸香

港上市的意欲，也減少了內地企業擬赴美上市的計劃，只是實施港版國安法後，美國加快加大對

中港兩地制裁的力度，也形成在港上市的內地企業所佔比率越來越多。本來香港和美國兩地上市

制度的要求和企業文化都有所不同，但由於港交所（００３８８）已開通同股不同權和無盈利生

物科技企業在港上市的綠燈，加上中港兩地互聯互通的推動，近期大部分內地企業來港上市，不

少新股都出現認購熱潮，除了超額認購外，在上市掛牌首天股價均有不錯的表現，成功認購的散

戶無不喜出望外。



現時互聯網，生物科技醫療、晶片、創新、５Ｇ通訊和雲端軟件等題材股都不斷炒作，又有

市場人士重提港股Ａ股化的言論，事實愈來愈多中資企業來港上市，而這類股份一直獲得祝福，

除受到投資者追捧外，有些巨企更可推出衍生工具，這可算是為市場添加炒作動力了，加上這些

股份就算如何炒作似乎得到有關當局的眷顧，相對傳統的細價股便沒有這種優勢了。這兩年除受

到黑暴和疫情的衝擊，還要面對有關當局在制度和融資上的收緊，如情況發展下去，多間小型上

市公司可能要面對停牌或除牌；至於現時因前景而受到追捧的上市企業，其業績能否達到投資者

所預期的成果？還待日後引證，只是歷史多次告訴我們，具備盈利能力和增長前景佳的企業畢竟

屬少數，目前藉量化寬鬆政策和全球創新科技熱潮作為炒作噱頭的股份，從無盈利Ｐ╱Ｅ超高的

股票，當潮退之時，又不知市場會蒸發多少財富了！



＊內地人才直接與本地從業員競爭＊



後記：香港實施港版國安法，市場正擔心外國人才因此而流失，而根據官方數字，香港於過

去五年向內地發出３４萬個入境簽證，因此有市場人士認為內地人才來港有望彌補香港及海外人

才的流失。但外電報道指中國開始對內地公民的全球收入加徵稅項，稅率或高達４５％，這令數

以萬計來自內地的專才有意重返家鄉就業；同時指出，在香港營運的國有企業，近期已通知內地

員工申報２０１９年的收入，並準備繳納內地稅，其實內地４５％的稅率政策早於２０１９年１

月頒布，只是一直沒有落實繳稅細節，有些內地稅項早已存在，不過沒有嚴格執行而已，至於今

次執行的力度如何？稍後便知分曉。另外在國內工作的香港人，若在內地逗留時間多於１８０天

，工作的屬主又在大陸，內地稅局可以以大陸稅率徵收入息稅，會否嚴格執行？又是後話。



一直以來，香港是內地企業的融資窗口，因此從內地和外國到香港就職金融業的人士早已不

少，當然也有香港金融業人士返內地尋找商機，只是香港有關當局為了自身利益，對批出合規的

專業牌照於非香港人士並沒有特別要求，這可直接與本地從業員競爭，加上有關當局並沒有保障

本土業界的政策，令本土業界陷入困境而結業或離開行業，與有關當局聲稱積極培訓本地金融人

才的政策背道而馳，相反香港金融業人士面對內地的法規和文化差異，沒有政策支持，想到內地

發展，談何容易。這是誰的責任？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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