《缸邊隨筆－石鏡泉》內需甚麼？

《缸邊隨筆》昨天（２２日）Ａ股仍升得好，但港股就跟不上，這是可以預期到的。前日（

２１日）恆指大升５００多點時，要考慮這可以是夾淡倉，夾完後，便要騰磨一些日子，看何時

殺牛，殺完牛又屠熊。



恆指昨跌５７７點，仍是短期上下翻騰，直到上企穩２８０，才望好，如下破２３０就無眼

睇，中軸則在２６０左右。既然大市可能上下翻騰，也就好好計劃下波投資乜。



中美貿戰、科技戰、金融戰、超限戰等等Ｎ種戰，帶來一個必然後果，阿爺會大力地推行靠

自己：投資於自己，亦會食自己：擴大內需，但內需些甚麼？



昨天，中國統計局剛出了２０２０年上半年全國人均消費支出，是９７１８元，扣除價格因

素，跟２０１９年同期人均消費支出１０﹐３３０元比，下降９﹒３％。



這下降是必然的，因為上半年有疫情。



３１個省市的２０１９年上半年與２０２０年上半年的居民人均消費支出及其消費結構，如

何？



＊吃住佔消費比重逾半＊



在疫情下，錢花在哪？國家統計局數據：



上半年全國居民人均食品煙酒消費支出３０９７元，增長５﹒０％，佔人均消費支出的比重

為３１﹒９％；人均居住消費支出２４６４元，增長３﹒１％，佔人均消費支出的比重為

２５﹒４％。



「吃」和「住」，不僅是唯二的正增長項目，更是佔到了人均消費支出比重的一半以上。



在疫情下，消費者的消費模式也有轉變：



國家統計局發布的數據顯示，上半年全國網上零售額超過５萬億元。其中，實物商品網上零

售額４３﹐４８１億元，增長１４﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒２％。



中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，疫情進一步增強了消費者線上消費習慣，

使線上消費增速和佔比持續提高，成為上半年消費增長最大的亮點。



對投資者有甚麼啟示？



（１）茅台、五糧液、啤酒等煙酒類需求不少相關股仍可。



（２）外賣生意仍火，美團（０３６９０）等有錢途。



（３）房有需求，但不要炒，買房屋股好了。



（４）５Ｇ網絡會鋪開，５Ｇ應有望助智能城市、物聯網、車聯網等，這個大茶飯，大得來

還要一步一步發展出來才可。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

