【企業盈警】寶申（８１５１）中期虧損料擴大至２２０萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》寶申控股（０８１５１）基於對未經審核綜合管理帳目之初步

審閱及分析，預期截至今年６月底止中期擁有人應佔虧損擴大至２２０萬元人幣，而去年同期為

虧損約６０萬元人幣。主要受累包括原材料成本、直接員工成本及產品製造管理成本等生產成本

增加所致。

相關業績預期下月中旬公布。（ｎｓ）

