《凱文隨筆－凱文》中美可降格外交，但不會一戰

《凱文隨筆－凱文》特朗普周末（１９日）接受霍士新聞網絡著名主播華萊士訪問時還堅稱

，美國在肺炎病毒的死亡率是全球最低之一，那是白宮的數據；華萊士引述的數據則為全球第七

高的死亡率，兩者都不是全球第一，但美國明明死了１４２９４２人（根據約翰斯霍金斯醫院網

頁的數據，截至香港時間周四早上十時），數字冠絕全球；難怪西諺說：「統計數字永不披露真

相」。



然而，事隔兩天，老先生在周二（美國時間）出席新冠病毒的例行記者會上承認，美國的疫

情會進一步惡化，他還鼓勵民眾戴口罩。他這番話意味著美國的疫情也許將邁向更嚴峻的境況。

請注意，美國政府在３月尾疫情初起時曾估計最壞情況的死亡率會高達２２０萬人（若沒有實施

社交距離措施的話），若死亡人數維持在１０萬至２０萬人則視為抗疫成功。特朗普這次轉變了

話風，應該是掌握了一些可怕的數據。



與此同時，在沒有任何原因或藉口（為反華而生存的古巴裔參議員魯比奧說那是間碟中心）

的情況下，美國政府下令中國在三天內關閉休斯頓的領事館；兩件事不難令人聯想到，特朗普又

在為連任總統部署。貿易戰打了好長日子，沒用；香港牌，被國安法抵銷了；台灣牌，已打到聯

合軍事演習的地步，就不敢講一句「美國支持台灣獨立」；南海水域方面，美國幾個航母戰鬥群

都齊集了，口頭上也否定了那是中國海域，就只欠動手。中國多名軍方將領及軍校教授都早已明

言，若中美「全面」開戰，未敢輕易言勝，但若在中國南海動手，中國肯定可以輕易擊沉美國的

航母群；再說，航母早已不是現代戰爭的主力，而是保護商貿船隻的工具而已。特朗普既然黔驢

技窮，只好搬出老舊的橋段，關閉領事館，說不定後續行動就是將外交關係「降格」（成功連任

後再升格），之前特朗普團隊向媒體放話，考慮全面禁止中共黨員及其家人赴美旅行，這跟「斷

交」相去不遠了，但未見其付諸實行。



美國每天因肺炎而死亡的人數以千計，我們也不是幸炎樂禍，但那絕對是政府治理不力、官

員自私，以至體制缺陷的必然結果。既然特朗普也承認疫情會惡化，又無計可施，那要估算的是

中美會否在南海出現軍事衝突了。特朗普去年６月曾一度下令對伊朗動武，但瞬間收回命令，證

明他確實是不想當一個掀起戰幔的美國總統，更遑論對手是中國，主場也在別人家門口；中國方

面，也意識到戰爭的代價。



特朗普上任以來，都沒有瘋；但如果疫情極端惡化，民調再一路下滑，他也許會扮演瘋子，

讓全世界開開眼界。特朗普在２０１６年當選後，很快就會晤了美國核武專家小組，詢問為何在

日本廣島、長崎投擲原子彈後，就未曾動用過核武，當時曾惹來國際間驚心動魄的揣測。



實際上，美國的核武動用機制是有一套規程，其設計主要是應對外來核武的攻擊，當衛星或

雷達探測到導彈發射、目標指向美國本土時，消息將馬上傳遞至五角大廈的戰略室，並即時聯線

總統，總統大約有「一分鐘」的時間決定，是否動用核武回應；這項決定發出後，任何人都不可

以否決。如果美國沒受核武攻擊，特朗普自我發瘋的話，理應不會觸動這套機制，說不定核彈發

射組員會諮詢精神科醫生的專業意見。



所以，中美終必一戰的預測應該不會應驗。



中美彷如一對老夫婦，老公天天家暴，老婆默默忍受，兩人關係冷至冰點，但還是要一起過

日子，雙方吵架，互相口頭侮辱只是常態；但彼此都有分吋，拳打腳踢還可以，但不會真刀捅他

一把。所以，就發生了中國休斯頓領事館（關館前燃燒掉所有的機密文件）「起火」、美國消防

員跑來「滅火」被拒的事件。



當然，世事無絕對，倘若上述分析全部錯誤的話，中美出現了全面戰爭（核武＋常規武器）

，那也不必追究筆者，因為屆時全人類都快將灰飛煙滅了（歐盟、俄羅斯，以至中東各國不是參

戰，也各自打自己的聖戰了）；倒不如嘆一口茶，思考一下地球上的植物，要多少百年後才後重

新萌芽。





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