敏華主席黃敏利折讓近一成沽２﹒８％股權，持股降至６２﹒１８％

《經濟通通訊社２３日專訊》敏華控股（０１９９９）公布，控股股東敏華投資知會，其已

於本日開市前，與配售代理訂立協議，以按每股７﹒６８元配售其所持有之最多１﹒０６億股公

司普通股，相當公司已發行股本約２﹒８％。配售價較上日收市價８﹒５元折讓９﹒６％。

緊隨配售事項完成後，敏華投資持股由約６４﹒９７％降至約６２﹒１８％。

敏華投資由敏華控股董事會主席黃敏利控制。（ｆｚ）

