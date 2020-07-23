醫思醫療（０２１３８）推出新冠病毒核酸測試

《經濟通通訊社２３日專訊》醫思醫療（０２１３８）公布，集團推出新冠病毒核酸測試。

其中的深喉唾液測試乃逆轉錄聚合酶鏈式反應（ＲＴ－ＰＣＲ）測試技術，測試套裝獲得國家食

品藥品監督管理總局（ＣＦＤＡ）、美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）及歐盟標準協會體外診

斷認可（ＣＥ－ＩＶＤ）。（ｆｚ）

