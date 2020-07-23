《專家之言－李偉傑》中美關係轉差，港股重要支持位在２４４００

《專家之言》全球確診新冠肺炎逼近１５００萬宗，美國、巴西和印度等地新增確診個案仍

然維持在高水平，不過在資金充裕下，市場投資氣氛仍然繼續漠視疫情問題，今年股市跑在半年

後，現時市場相信明年初將可成功研發疫苗，因現時全球有接近１５０間藥廠鬥快推出，寄望能

搶佔頭啖湯，惟現時最重要係時間問題，因為需要經過長時間臨床實驗才能推出市場，因此要疫

情受控需要持續努力，但本港疫情問題出現第三波反彈，亦使投資情緒變得審慎，消息一到拖累

港股在本周初低低見２４７６６點水平，而其後在市場氣氛低沉下，恆指公司在星期一（２０

１）收市後公布有「港版納斯達克指數」之稱的恆生科技指數成分股比重，



＊港股短線受制２５０天線水平＊



雖然消息早在七月初已流傳，但想不到可以快速推行而令市場驚喜，指數將於下周一（２７

日）正式推出，新指數將追蹤經篩選後最大３０間於香港上市的科技企業，加上阿里巴巴（０９

９８８）旗下、支付寶母公司螞蟻集團啟動在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步

發行上市（Ａ＋Ｈ）的計劃，雖然未見具體時間表，但以令整個科技股板塊，在調整過後帶來更

火熱的反彈，但當然現時市場是等待正式推行後，能夠帶動多少基金、ＥＴＦ、輪發行商等資金

流入仍有待計算，但最少可以令市場多一番炒作機會，但奈何本港疫情反彈以及市場仍然憂慮中

美關係轉差，港股短線仍然受制於２５０天線２５９６１點水平，重要支持位在１００天線２４

４００點位置。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以

上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

